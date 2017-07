Berlin (dpa) - Zur „Gruppe der 20“ wichtigsten Wirtschaftsmächte gehören 19 Länder, aber 21 Personen - weil die Europäische Union als 20. Mitglied zu zweit vertreten ist. Zwei der 21 haben inzwischen allerdings abgesagt. Damit sitzen beim G20-Gipfel in Hamburg nach jetzigem Stand nur 19 Chefs am Tisch.

US-Präsident Donald Trump landete am Nachmittag mit der „Air Force One“ und flog dann mit dem Helikopter weiter zu seiner Unterkunft an der Außenalster. Andere Gipfelteilnehmer, etwa Chinas Ministerpräsident Xi Jinping und Kanadas Justin Trudeau, jagten in langen Wagenkolonnen in ihre Unterkünfte und legten den übrigen Verkehr vorübergehend lahm.

Straßen waren abgesperrt oder verstopft, Schaulustige drängten sich am Straßenrand, um Fotos der vorbeirauschenden Gäste zu erhaschen.