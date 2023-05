China hat den Wunsch der USA nach einem Treffen der Verteidigungsminister brüsk zurückgewiesen. Wie ist die Absage einzuordnen?

International 2 Min.

USA und China

Funkstille zwischen Washington und Peking löst Besorgnis aus

China hat den Wunsch der USA nach einem Treffen der Verteidigungsminister brüsk zurückgewiesen. Wie ist die Absage einzuordnen?

Von Thomas Spang (Washington)

Über Wochen ließen die Amerikaner nichts unversucht, um einen Termin mit dem neuen Verteidigungsminister der Volksrepublik China, Li Shangfu, zu finden. Pentagon-Chef Lloyd Austin griff sogar persönlich zur Feder, Li für ein Gespräch während der „Shangri-La“- Sicherheitskonferenz in Singapur zu gewinnen.

Jean Asselborn bei "Maybrit Illner": Ukraine hinein in EU und NATO Im TV-Talk von Maybrit Illner äußerte sich Außenminister Jean Asselborn zur Frage, ob die Ukraine genug Unterstützung erhält.

Der Minister zögerte mit einer Antwort bis zur letzten Minute. Kurz vor Beginn der Konferenz an diesem Mittwoch kam dann eine umso deutlichere Abfuhr aus Peking. Kein Interesse. Li sei zwar bis zum 4. Juni in Singapur, halte aber die Voraussetzungen für ein Gespräch auf Augenhöhe mit Austin für nicht gegeben.

Das chinesische Außenministerium verlangte in einer Erklärung vom Dienstag, die USA müssten „die notwendigen Bedingungen für einen Dialog und Kommunikation zwischen den chinesischen und US-Streitkräften schaffen.“ Der Botschafter der Volksrepublik in Washington, Liu Pengyu, sagte es noch deutlicher. Die USA versuchten China zu unterdrücken „und belegten chinesische Offizielle anhaltend mit Sanktionen.“ Solange dies so sei, müsse „an der Ernsthaftigkeit“ solcher Gesprächswünsche gezweifelt werden.

Trumps Sanktionen als Stein des Anstoßes

Stein des Anstoßes sind die Sanktionen der USA gegen Li, die Donald Trump 2018 wegen der Beschaffung von SU-35-Kampfflugzeugen und einem S-400-Raketenabwehrsystem in Russland verhängt hatte. Li war in seiner damaligen Funktion auf chinesischer Seite für den Waffendeal zuständig.

Es ist bei Weitem nicht der einzige Konfliktpunkt im bilateralen Verhältnis, sondern nur der jüngste Anlass.

Es ist bei Weitem nicht der einzige Konfliktpunkt im bilateralen Verhältnis, sondern nur der jüngste Anlass. Ein Dorn im Auge sind den Chinesen auch die Sanktionen im Bereich der Halbleitertechnologie und die anhaltende Kritik der USA an Menschenrechtsverletzungen in der Xinjiang-Provinz. Weiter verschärft hatten sich die Spannungen mit dem Besuch der ehemaligen Speakerin Nancy Pelosi in Taiwan im vergangenen August, dem Abschuss des Spionageballons vor der Küste South Carolinas im Februar, der Unterstützung für Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Empfang der taiwanesischen Präsidentin in New York und Kalifornien.

„Das Ausmaß der Einflussnahme Chinas hat mich überrascht“ Der ZDF-Journalist und US-Experte Elmar Theveßen sieht Amerika und China zunehmend auf Konfrontationskurs. Er fordert klare Kante.

Das Pentagon nannte die Begründung für die Absage vorgeschoben. Die Chinesen hätten „mehr als ein Dutzend Anfragen für Treffen auf der Führungsebene“ sowie zahlreiche Begegnungen auf der Arbeitsebene abgesagt. China-Expertin Bonnie Glaser vom German Marshall Fund nennt die Funkstille beunruhigend. Es gebe zu denken, „dass die Chinesen nicht die offensichtlichen Risiken erkennen, die sich aus dem Aussetzen eines Austauschs zwischen den Militärs beider Seiten ergeben“.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.