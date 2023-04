Die Debatte um ein Verbot der ukrainisch orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats ist in vollem Gang.

Für Moskaus Kirchenmänner in der Ukraine wird es eng

In der Rada in Kiew wird ein Verbot der ukrainisch orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats debattiert. Einer Kirche also, deren Vertreter in Russland offen zum Massenmord an Ukrainern aufrufen und deren Geistliche in der Ukraine selbst vor Ostern vermehrt zu tätlichen Handlungen übergegangen sind.

Von Stefan Schocher

Zum orthodoxen Osterfest gab sich Moskaus Patriarch Kyril I. ausnahmsweise einmal sanft im Ton: In einer am Wochenende veröffentlichten Botschaft bat er Gott darum, „jede Trauer zu trösten und alle seelischen Wunden zu heilen“. Ein bemerkenswert weicher Ton, hat sich Kyril I. doch bisher als spiritueller Scharfmacher hervorgetan, was Russlands Krieg in der Ukraine angeht.

Aber auch der sanfte Schein trügt: Denn zugleich veröffentlichte der 76-Jährige eine Fürbitte: Dass Gott „einen dauerhaften und gerechten Frieden den Brudervölkern schenke, die aus dem einen Taufbecken des Dnjepr hervorgegangen sind“. So lieblich das auf den ersten Blick auch klingen mag – genau das ist das Fundament eines jahrhundertealten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine: Russlands grundsätzlicher Anspruch auf die Ukraine.

Und so defensiv Kyril I. in der Wortwahl, so offensiv auch die eigentlichen Aktionen der russischen Orthodoxie. Nur wenige Tage vor Ostern forderte ein Geistlicher im russischen Staats-TV zum Beispiel einmal mehr ganz offen die gewaltsame Auslöschung der Ukraine als „heidnische“ Identität. So die Worte des Vertreters einer Kirche, die nach wie vor Gemeinden quer durch die Ukraine unterhält.

Gemeinden, in denen gepredigt und agitiert wird. Und Gemeinden, in die genau dieses Gedankengut durchsickert: Und so griff ein Moskau-treuer Kirchenmann in der westukrainischen Stadt Khmelnytskyi zuletzt einen ukrainischen Soldaten tätlich an, der in seiner Kirche hatte beten wollen. In Chernivtsi stürmten russisch-orthodoxe Popen eine Kirche und störten einen Gedenkgottesdienst für einen ukrainischen Soldaten. Diese Liste ließe sich fortsetzen.

Razzien in Kirchen und Klöstern

Wie eng die direkten Verstrickungen der lokalen Moskau-treuen Kirchengemeinden in der Ukraine mit Russland tatsächlich sind, verdeutlichen Ergebnisse von Razzien und Hausdurchsuchungen ukrainischer Sicherheitsdienste: Da fanden ukrainische Ermittler in Liegenschaften der Moskau-treuen ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats (UOK) russisches Propagandamaterial sowie auch vermutlich direkt aus Moskau stammende Handlungsanweisungen. Auch Waffen sollen in Russland-treuen Kirchen und Klöstern gehortet worden sein, so Augenzeugen.

Auch Waffen sollen in Russland-treuen Kirchen und Klöstern gehortet worden sein, so Augenzeugen.

Und nicht zuletzt sind da die Popen im Kiewer Höhlenkloster Pecherska Lavra, die sich weigern, den Ort zu verlassen. Sie erkennen den ukrainischen Staat de facto nicht an. Mit Jahreswechsel war der Pachtvertrag zwischen dem ukrainischen Staat und der UOK aber ausgelaufen. Gegen den Abt des Kiewer Höhlenklosters, Metropolit Pawlo, hat die ukrainische Staatsanwaltschaft zudem ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wird Anstiftung zu religiöser Feindschaft und Hass gegen die Orthodoxe Kirche der Ukraine sowie das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel vorgeworfen.

Der Konflikt zwischen der Moskau-treuen Kirche in der Ukraine auf der einen Seite und dem ukrainischen Staat sowie den ukrainischen Kirchen rührt am Ursprung imperialer russischer Feuchtträumereien. Kiew ist die Stadt, in der im Jahr 988 die Kiewer Rus christianisiert wurde. Die Stadt des – in den Worten Kyrils I. - „Taufbeckens“ also, dem die vermeintlichen „Brüdervölker“ entsprungen seien. In den Augen der russischen Orthodoxie ist Kiew eine Art Jerusalem. Zumindest aber ein spiritueller Sehnsuchtsort.

Dem entgegen stand allerdings über die Jahrhunderte immer ein ukrainisches geistlich-intellektuelles Selbstverständnis – heutzutage verkörpert durch die Orthodoxe Kirche der Ukraine des Kiewer Patriarchats. Denn über Jahrhunderte blieb Kiew das schwer kontrollierbare geistliche Zentrum der Region, was den russischen Zaren, die um eine enge Gängelung der Geistlichkeit bemüht waren, immer eher mit Argwohn beäugt worden war.



Und so sind die Worte des russisch-orthodoxen Kirchenoberhaupts Patriarch Kyrill I. eine tragende Säule für Moskaus rhetorischen Überbau für diesen Krieg.

In mehreren Regionen bereits Landrechte entzogen

Seit Russlands breitem Angriff auf die Ukraine wird es für die Moskau-treue Kirche in der Ukraine allerdings argumentativ eng. Offiziell verweigerte die UOK im Mai 2022 Moskau auch die Gefolgschaft – ein Schritt, der allerdings angezweifelt wird. Und wie die jüngsten Aktionen Moskau-treuer Popen sowie auch die Ergebnisse von Razzien in der Ukraine zeigen, durchaus zurecht.

Vorfälle sind das, die für die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats folgenschwere Konsequenzen haben könnte: So wurden gerade in den Wochen vor Ostern in einigen Regionen die Aktivitäten der UOK beschränkt. In mehreren Regionen wurden der UOK Landrechte entzogen. In Lviv wechselten Popen der UOK letztlich geschlossen die Seiten zum Kiewer Patriarchat, womit die Kirche in der Region Lviv offiziell nicht mehr präsent ist. Auch zu Protesten kam es nach den erwähnten Übergriffen. Und auch der Ruf nach einem generellen Verbot der UOK wird laut. Ein entsprechendes Gesetz liegt bereits der Rada, dem nationalen Parlament in Kiew, vor. Es sieht ein generelles Verbot religiöser Organisationen vor, deren Leitungszentrum in Russland liegt.

Das Regionalparlament der nordwestlichen Region Wolyn hat ein solches Verbot bereits einstimmig beschlossen – ein Beschluss ohne echte Folgen, denn die Materie obliegt nicht der Verantwortung von Oblasten, also Regionen. Aber der Schritt ist symbolträchtig: Wolyn, das über Jahrhunderte zwischen ukrainischen Autonomiebestrebungen, Russland, der K&K-Monarchie und Polen umstritten war, galt bisher aufgrund intensiver zaristischer Kolonialisierungsbestrebungen als russisch-orthodoxe Hochburg in der Westukraine. Zur Begründung für den Beschluss hieß es seitens des Regionalparlaments: Geistliche hätten bei der Planung von Militärschlägen und der Besetzung von Städten geholfen oder Waffen gelagert. Einher ging das Verbot mit einem Aufruf an Gläubige, „alle Verbindungen zur russisch-orthodoxen Kirche abzubrechen“.

Wie das örtliche Oberhaupt der Orthodoxen Kirche der Ukraine, Metropolit Michael, dabei aber ausdrücklich betonte: Es handele sich nicht um einen Kampf gegen eine Kirche, sondern um einen „Kampf gegen eine religiöse Organisation, die spirituelle Themen im politischen Sinne benutzt.“

