Späte Genugtuung für die zahlreichen Opfer: Ex-Priester Bernard Preynat muss wegen seiner Missbrauchstaten ins Gefängnis. Es ist der Schlusspunkt eines Falls, der hohe Wellen geschlagen hat.

Fünf Jahre Haft für französischen Ex-Priester Preynat

Späte Genugtuung für die zahlreichen Opfer: Ex-Priester Bernard Preynat muss wegen seiner Missbrauchstaten ins Gefängnis. Es ist der Schlusspunkt eines Falls, der hohe Wellen geschlagen hat.

In Frankreich ist der ehemalige Priester Bernard Preynat wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Lyon gab am Montag das Strafmaß für den 75-Jährigen bekannt. Die Staatsanwaltschaft hatte mindestens acht Jahre Haft gefordert. Ob eine der beiden Seiten Berufung gegen das Urteil einlegen wird, war vorerst nicht bekannt.



Der Angeklagte Bernard Preynat hatte seine Taten während des Prozesses weitgehend zugegeben. Foto: AFP

Dem ehemaligen Seelsorger wird vorgeworfen, in den 80er und 90er Jahren Dutzende Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Verhandlungstage in dem Prozess hatten bereits Mitte Januar stattgefunden und für großes öffentliches Aufsehen gesorgt. Preynat gab während des Prozesses einen Großteil seiner Taten zu und bat die Opfer um Verzeihung. Ein französisches Kirchengericht hatte ihn wegen der Taten bereits im Juli aus dem Klerikerstand entlassen.

Im Zusammenhang mit dem Fall Preynat hatte sich in den vergangenen Monaten auch der langjährige Erzbischof von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin (69), vor der französischen Justiz verantworten müssen. Ende Januar wurde er in einer Berufungsverhandlung in zweiter Instanz vom Vorwurf der Nichtanzeige sexueller Übergriffe freigesprochen.

Der frühere Erzbischof von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin, trat im Kontext des Preynat-Skandals zurück. Foto: AFP

Sein Amt als Erzbischof legte Barbarin trotz des Freispruchs in die Hände des Papstes, um ein neues Kapitel für die Erzdiözese Lyon aufzuschlagen, die er seit 2002 geleitet hatte. Am 6. März nahm der Papst das Rücktrittsangebot Barbarins an.



Ex-Priester Bernard Preynat: Missbrauch im Pfadfinderzelt Bernard Preynat verging sich als Priester an Dutzenden Pfadfindern. Die Kirchenhierarchie schwieg zu den Vorfällen.