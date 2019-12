Gewalt und Kriege haben Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Erstmals kommt in Genf am Dienstag und Mittwoch das UN-Forum für die Opfer zusammen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Globalen Forum für Flüchtlinge der UN.

International 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Fünf Fragen, fünf Antworten zum ersten UN-Forum für Flüchtlinge

Gewalt und Kriege haben Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Erstmals kommt in Genf am Dienstag und Mittwoch das UN-Forum für die Opfer zusammen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Globalen Forum für Flüchtlinge der UN.

Von LW-Korrespondent Jan Dirk Herbermann (Genf)

Wie viele Menschen sind auf der Flucht? Niemals seit dem Zweiten Weltkrieg waren mehr Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt als heute. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt ihre Zahl auf knapp 71 Millionen. Darunter befinden sich knapp 26 Millionen Kinder, Frauen und Männer, die im völkerrechtlichen zu den Flüchtlingen gehören. Sie mussten aus ihrem Heimatland in ein anderes Land flüchten - etwa von Syrien nach Deutschland ...