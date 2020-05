Internationaler Fahndungserfolg mit Luxemburger Beteiligung: Am Samstag konnte Félicien Kabuga, einer der führenden Köpfe hinter dem Völkermord in Ruanda, gefasst werden.

Führender Kopf hinter ruandischem Völkermord verhaftet

Internationaler Fahndungserfolg mit Luxemburger Beteiligung: Am Samstag konnte Félicien Kabuga, einer der führenden Köpfe hinter dem Völkermord in Ruanda, gefasst werden.

(mth) - Am Samstag konnte in Frankreich eine weltweit wegen ihrer Beteiligung am Völkermord im Ruanda gesuchte Person festgenommen werden. Félicien Kabuga wird verdächtigt, 1994 eine Schlüsselrolle bei der Planung und Durchführung des Genozids an der Tutsi-Minderheit im Ruanda gespielt zu haben.

Gedenken an den Genozid in Ruanda: „Eine ergreifende Feier“ In Kigali gedachten tausende Menschen den Opfern des Genozids vor 20 Jahren. Außenminister Jean Asselborn nahm für Luxemburg an der ergreifenden Gedenkfeier teil.

Ein Erfolg, an dem neben Ermittlern aus mehreren europäischen Ländern auch Fahnder aus Luxemburg mitwirkten, wie aus der betreffende Mitteilung des zuständigen "Internationalen Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe" (IRMTC) hervorgeht.

Félicien Kabuga war bereits 1997 vom Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda wegen Völkermord, Beihilfe zum Völkermord und mehreren beigeordneten Verbrechen angeklagt worden. Seitdem war er untergetaucht und befand sich auf der Flucht vor der Polizei.

Französische Fahnder konnte Kabuga am Samstag im Rahmen einer koordinierten Operation mit Durchsuchungen an mehreren Orten stellen. Luxemburg soll laut IRMTC entscheidend zu dem Erfolg beigetragen haben.

Einer der meist gesuchten Kriegsverbrecher der Welt ist tot Er war ein gefürchteter Kriegsverbrecher, der Mitverantwortung am Völkermord in Ruanda trug: Der Rebellenchef Sylvestre Mudacumura wurde erschossen.

Es wird erwartet, dass Kabuga sich nun vor Gericht verantworten muss.

Bei dem Völkermord in Ruanda im Jahr 1994 starben Schätzungen zufolge zwischen 500.000 und einer Million Menschen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.