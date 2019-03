Als Staatssekretär im Justizministerium war Klaus Kinkel an der Ausarbeitung des deutsch-deutschen Einigungsvertrags beteiligt. Am Montag ist Kinkel im Alter von 82 Jahren gestorben.

International 4 3 Min.

Früherer deutscher Außenminister Kinkel tot

Als Staatssekretär im Justizministerium war Klaus Kinkel an der Ausarbeitung des deutsch-deutschen Einigungsvertrags beteiligt. Am Montag ist Kinkel im Alter von 82 Jahren gestorben.

(dpa) - Die Endlos-Sätze der bundesdeutschen Politik waren seine Sache nicht. Genauso wenig wie das Einerseits-Andererseits oder das Hätte-Wäre-Wenn. Klaus Kinkel gehörte zu den Leuten, die deutlich werden konnten, wenn sie etwas zu sagen hatten.

Von allen Außenministern, die die Bundesrepublik bislang hatte, war er vielleicht der am wenigsten diplomatische. Jetzt ist der ehemalige FDP-Vorsitzende im Alter von 82 Jahren gestorben. Den Regierungsapparat kannte er wie kaum jemand sonst. Trotzdem legte er großen Wert darauf, kein typischer Berufspolitiker zu sein. Auf Kritik an seinem Stil entgegnete er: „Ich habe nie verborgen, dass ich eine offene und manchmal auch schwäbisch-rabauzige Art habe.“

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 1993 trafen Klaus Kinkel (l.) und der damalige Verteidigungsminister Jacques Poos zusammen. Archivfoto: Sibenaler

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 1993 trafen Klaus Kinkel (l.) und der damalige Verteidigungsminister Jacques Poos zusammen. Archivfoto: Sibenaler EU-Kommissionspräsident Jacques Santer (r.) und EU-Kommissar Hans van den Broek (M.) 1998 im Gespräch mit Klaus Kinkel (r.), damals deutscher Außenminister. Archivfoto: Teddy Jaans Erinnerungen an den Weizenbieranstich 2011. Archivfoto: Brasserie Bofferding Klaus Kinkel war der erste deutsche Außenminister, der trotz des Widerstands aus China den Dalai Lama, das Oberhaupt der Tibeter empfangen hatte. Foto: Gregor Fischer/dpa

Eigentlich wollte Kinkel - geboren 1936 in Metzingen, in der schwäbischen Provinz - Arzt werden. Genau wie der Vater. Nach den ersten beiden Semestern an der Universität wechselte er aber zur Juristerei.

1964 machte er seinen Doktor, ging zum Staat, ins „Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz“, einer Unterbehörde des Innenministeriums. 1970 wurde er vom seinerzeitigen Ressortchef Hans-Dietrich Genscher (FDP) entdeckt. Die nächsten Jahre war seine Karriere aufs Engste mit Genscher verknüpft. Der Innenminister machte ihn zum persönlichen Referenten und Büroleiter.



An deutsch-deutschem Einigungsvertrag beteiligt

Zu Kinkels heikelsten Aufgaben gehörte es, dem SPD-Kanzler Willy Brandt ein Dossier zu übergeben, das die Nachrichtendienste über dessen Privatleben angelegt hatten. Der Inhalt trug 1974 dazu bei, dass Brandt seinen Rücktritt einreichte. Kurz darauf wechselte Kinkel zusammen mit Genscher ins Auswärtige Amt, zunächst als Chef des Leitungs-, dann des Planungsstabs.

Juncker ehrt Freund und “großen Europäer” Im Beisein des Luxemburger Premiers Jean-Claude Juncker hat am Dienstagabend eine Ehrung für den deutschen Altkanzler Helmut Kohl stattgefunden. "Helmut Kohl ist nicht der abgehobene Politikertyp", sagte Jean-Claude Juncker bei dem Ehrendinner im Berliner Schloss Bellevue.

Über die Jahre wurde er Genschers „politischer Ziehsohn“. Trotzdem blieben Kinkel und Genscher bis zum Schluss beim Sie. 1979 sorgte Genscher dafür, dass Kinkel als erster Zivilist Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) wurde. Fast vier Jahre lang leitete er den Geheimdienst ohne größere Skandale. Dann zog es ihn zurück in den Politbetrieb, ins FDP-geführte Justizministerium.



Als Staatssekretär und schließlich als Justizminister saß Kinkel an einer der Schaltstellen der schwarz-gelben Koalition von Kanzler Helmut Kohl (CDU). 1992, nach Genschers überraschendem Rücktritt, beerbte er dann seinen Förderer im Auswärtigen Amt.

Kinkel führte das Auswärtige Amt über sechs Jahre lang. Es waren die Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, die Jahre vor dem 11. September.



Der Dalai Lama und der Schal

Verglichen mit heute einigermaßen ruhige Zeiten. Später sagte er einmal: „Die Welt war damals nicht in Ordnung. Aber sie schien es zu sein.“ In seine Amtsjahre fielen zum Beispiel der Völkermord in Ruanda und das Massaker an 8000 Bosniern in Srebrenica.

Zu den größeren Aufregern seiner Amtszeit gehörte, dass Kinkel dem Dalai Lama in den Arm fiel, als ihm dieser bei einem Besuch in Bonn 1995 einen seiner weißen Seidenschals um den Hals legen wollte.

Staatsakt in Bonn: Deutschland nimmt Abschied von Genscher Mit einem Staatsakt in Bonn nimmt Deutschland am Sonntag Abschied vom langjährigen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Bundespräsident Joachim Gauck würdigte Genscher als einen „deutschen Patrioten und überzeugten Europäer“.

Darüber, dass er der erste deutsche Außenminister war, der trotz des Widerstands aus China das Oberhaupt der Tibeter empfangen hatte, sprach anschließend niemand mehr. Zwei Jahre lang stand Kinkel auch an der Spitze der FDP, zwischen 1993 und 1995. Nach einer Serie von Wahlniederlagen ließ er es nach einer einzigen Amtszeit aber sein. Kinkel wurde aufgerieben zwischen dem Stressjob im Auswärtigen Amt und den Machtspielen in der Partei.



Nach der Abwahl von „Schwarz-Gelb“ 1998 saß er noch bis 2002 im Bundestag. Später arbeitete er als Anwalt. Ein paar Jahre lang war Kinkel auch Vorsitzender der Stiftung der Deutschen Telekom. Bis ins hohe Alter spielte er Tennis, ging Laufen oder fuhr Ski. Zuletzt lebte er in Sankt Augustin bei Bonn.