Früherer deutscher Arbeitsminister Norbert Blüm gestorben

„Norbert Blüm wieder hochaktuell“

Er war deutscher Arbeitsminister in der Kohl-Ära. Mehr als ein Jahrzehnt später macht Norbert Blüm in Deutschland immer noch auf sich aufmerksam. Am Mittwochabend hielt der christlich-soziale Politiker im Rahmen der „Journées sociales“ in Luxemburg einen Vortrag. „Geht die Arbeit uns aus?“