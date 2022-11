Er war DDR-Bürgerrechtler und dann über viele Jahre ein profilierter Bundes- und Europapolitiker: Werner Schulz ist mit 72 Jahren gestorben.

International 3 Min.

Werner Schulz

Früherer DDR-Bürgerrechtler gestorben

Er war DDR-Bürgerrechtler und dann über viele Jahre ein profilierter Bundes- und Europapolitiker: Werner Schulz ist mit 72 Jahren gestorben.

(dpa) - Werner Schulz war Sachse, DDR-Bürgerrechtler, Abgeordneter in Volkskammer, Bundestag und Europa-Parlament, Grünen-Politiker - und ein leidenschaftlicher Querkopf und Redner. Für seine Alleingänge war er in seiner Partei bekannt und berüchtigt. Er galt bei den Grünen als großer Widersacher von Joschka Fischer, für die einen war er ein politischer Held, für die anderen eine Nervensäge.

1950 wurde Schulz in Zwickau geboren, am Mittwoch starb der Vater von zwei Kindern im Alter von 72 Jahren in Berlin. Er war am Rande einer Veranstaltung zum Mauerfall am 9. November 1989 im Berliner Schloss Bellevue zusammengebrochen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der Arzt ist, versuchte demnach noch, den Grünen-Politiker zu reanimieren. Dies gelang jedoch nicht. Es war aufgefallen, dass Schuster unmittelbar vor seiner vorgesehenen Rede den Großen Saal verließ - wegen eines „Notfalls“, wie die Moderatorin der Tagung sagte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier informierte die Teilnehmer und beendete die Veranstaltung vorzeitig.

Die Mauerfall-Reportage: Mödlareuth - das geteilte Dorf von einst Mödlareuth ist weltbekannt und sogar Star einer Fernsehserie über die deutsche Teilung - aber das wirkliche Leben war und ist anders. Für die Berliner LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme ist der Ort untrennbar mit der eigenen Familiengeschichte verbunden.

„Die Nachricht vom plötzlichen Tod Ihres Mannes, der heute hier bei uns im Hause so tragisch mitten aus dem Leben gerissen wurde, hat mich zutiefst bestürzt und macht mich sehr traurig“, schrieb Steinmeier später der Witwe Monika Schulz. „Werner Schulz war einer jener mutigen Persönlichkeiten, denen wir alle in unserem wiedervereinten Land den Fall der Mauer verdanken. Für seine Courage, seine stets aufrechte Haltung und zugleich für seine Analysekraft habe ich ihn zutiefst bewundert.“

Widersacher der 68er-Bewegung

Schulz studierte Lebensmitteltechnologie in Ost-Berlin und arbeitete an der Humboldt-Universität. Ende der 60er-Jahre stieß er zur Oppositionellen-Bewegung in der DDR, wurde 1989 Mitglied des Neuen Forums und im März 1990 in die erste frei gewählte Volkskammer gewählt. Im ersten gesamtdeutschen Bundestag gehörte Schulz zu der kleinen Gruppe ostdeutscher Abgeordneter vom Bündnis 90 - die westdeutschen Grünen waren an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Der große Reformer zwischen allen Stühlen Im Westen gilt Michail Gorbatschow als großer Befreier, viele Russen machen ihn jedoch für den Kollaps der Sowjetunion verantwortlich.

Bis 2005 saß Schulz für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, mit einer eigenen Meinung zu vielen Themen, etwa der Zusammenarbeit mit der CDU oder Kriegseinsätzen. Seine Widersacher kamen vor allem von den westdeutschen Grünen aus der 68er-Bewegung. Als die Grünen 1998 zusammen mit der SPD an die Regierung kamen, verhinderte der künftige Außenminister Joschka Fischer, dass Schulz Fraktionsvorsitzender wurde.

Fischer habe keinen unabhängigen Kopf gewollt, sagte Schulz später in einem Interview: „Als es 1998 zur Regierungsbildung kam, suchte Fischer für die Fraktion einen Regierungssprecher, keinen Fraktionssprecher.“ 2002 unterlag Schulz erneut in einer Stichwahl um den Fraktionsvorsitz, diesmal der Thüringerin Katrin Göring-Eckardt.

2015 wurde Werner Schulz (rechts) vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Foto: dpa

Als wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion stimmte er als einziger Grüner 2003 einem Teil der Arbeitsmarktreformen nicht zu. Und auch bei der Gesundheitsreform im selben Jahr enthielt er sich der Stimme. 2005 wandte Schulz sich gegen die von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gestellte Vertrauensfrage im Bundestag, die dessen Auflösung bewirkte. Er fand die Sache fingiert und erregte mit seinem Vergleich, hier werde „ein Stück Volkskammer“ aufgeführt, den Zorn der eigenen Fraktion.

„Loblied auf einen Nonkonformisten“

Von führenden Grünen wurde er dafür beschimpft, die damalige Grünen-Vorsitzende Claudia Roth sprach vom „tragischen Ende von Werner Schulz“. Seine fünfminütige, leidenschaftliche Rede wurde gewürdigt und ausgezeichnet. Die linke Tageszeitung „Taz“ schrieb ein „Loblied auf einen Nonkonformisten“ und sprach von einer „der bemerkenswertesten Reden in der Geschichte des Bundestages“.

30 Jahre Mauerfall: Das wurde aus den Akteuren der Wende Helmut Kohl, Marianne Birthler, Michail Gorbatschow, Christa Wolf: Das sind Namen, die untrennbar mit den Ereignissen der Wendejahre 1989 und 1990 verbunden sind. Doch was wurde aus den Akteuren von einst?

Durch seinen jahrelangen Solo-Kurs hatte Schulz allerdings die Sympathien der Grünen verloren und kam nicht wieder in den Bundestag. 2009 erlebte der inzwischen 59-Jährige ein fulminantes Comeback, vor allem durch seine rhetorischen Fähigkeiten. Mit einer glänzenden Rede setzte er sich gegen die innerparteiliche Konkurrenz durch und wurde für die Grünen ins Europa-Parlament gewählt. 2014 trat er nicht erneut an.

Nun starb mit Schulz einer der prominentesten Bürgerrechtler aus der Wendezeit am Jahrestag des Mauerfalls – den er immer statt des 3. Oktober als deutschen Nationalfeiertag haben wollte.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.