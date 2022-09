Bekannt wurde er durch den Lewinsky-Skandal, doch später wurde der Jurist selbst in eine universitäre MeToo-Affäre verwickelt.

Mit 76 Jahren

Früherer Clinton-Sonderermittler Kenneth Starr ist tot

(dpa/tom) - Der frühere Sonderermittler bei den Untersuchungen gegen den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, Kenneth Starr, ist tot. Der prominente Jurist starb am Dienstag in einem Krankenhaus in Houston im Bundesstaat Texas mit 76 Jahren an den Komplikationen einer Operation, wie seine Familie mitteilte. Starr hatte mit seinen Ermittlungen gegen Clinton, die damals zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen den demokratischen Präsidenten führten, besondere Bekanntheit erlangt.

Clinton wurde am Ende des Verfahrens 1999 freigesprochen, weil die nötige Zweidrittelmehrheit von 67 der 100 Senatoren für eine Amtsenthebung nicht zusammenkam. Starrs Art, die Ermittlungen in der sogenannten Lewinsky-Affäre zu führen, wurde abschließend durchaus kontrovers beurteilt.

Rücktritt nach Sexskandal

Nach fünf Jahren in der Funktion des Unabhängigen Ermittlers nahm Starr seine Arbeit als Rechtsanwalt zunächst wieder auf. 2010 wurde er Präsident der Baylor University in Waco, Texas. Im Mai 2016 wurde der damals 70-Jährige von diesem Posten entlassen, nachdem kurz zuvor bekannt worden war, dass die Universität die Vergewaltigung zweier Studentinnen durch Spieler des Universitäts-Footballteams vertuscht hatte. Starr wurde vorgeworfen, dass er auf die Berichte von mindestens sechs Studentinnen, sexuell missbraucht worden zu sein, nicht reagiert habe. Zwei Studenten wurden schließlich zu langen Haftstrafen verurteilt.

Das Trump-Impeachment

2020 holte sich der damalige republikanische Präsident Donald Trump in seinem zweiten Amtsenthebungsverfahren im Kongress Unterstützung von Starr und nahm ihn in sein Verteidiger-Team auf. Dabei hatte Trump den Juristen nach dem Clinton-Freispruch 1999 noch als „Katastrophe“ bezeichnet. Auch bei Trump kam am Ende des Verfahrens im Senat nicht die nötige Mehrheit für einen Schuldspruch zusammen. Starr hatte zuvor auch Trumps Wahlniederlage angezweifelt und am Tag nach den tödlichen Unruhen am Kapitol die dortigen Vorfälle verharmlost.

Als früherer Bundesrichter hatte Starr auch als oberster Prozessvertreter der Regierung vor dem Supreme Court gedient. Der republikanische Minderheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, äußerte sich traurig über dessen Tod und erklärte: „Er war ein brillanter Jurist, eine beeindruckende Führungspersönlichkeit und ein überzeugter Patriot.“