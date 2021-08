Eine Krankenschwester hatte angegeben, sechs Impfdosen durch eine Kochsalzlösung ersetzt zu haben - doch es könnte wesentlich mehr Fälle geben.

Friesland

Kochsalzlösung statt Impfstoff: Womöglich Tausende Fälle

(SC) - Ende April machte der Fall einer Krankenschwester Schlagzeilen, nachdem sie zugegeben hatte, Patienten statt dem Corona-Impfstoff eine Kochsalzlösung gespritzt zu haben. Die Mitarbeiterin eines Impfzentrums im Kreis Friesland in Niedersachsen hatte angeben, ihr sei versehentlich ein Fläschchen des Vakzins heruntergefallen und sie habe versucht, das Missgeschick mit der Kochsalzlösung zu vertuschen.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls wurde der Impfschutz von rund 100 Menschen, die an besagtem Tag in dem Impfzentrum geimpft wurden, per Antikörpertest untersucht - nun stehen laut der Polizei weitere Verdachtsfälle im Raum.

Krankenschwester spritzt Kochsalzlösung statt Impfstoff Was als peinliches Missgeschick begann, hat nun schwerwiegende Konsequenzen.

Statt der ursprünglich gemeldeten sechs Biontech-Dosen könnten wesentlich mehr Menschen betroffen sein, wie Behörden am Dienstag mitteilen. „Es geht um insgesamt 8.557 Menschen, die womöglich ganz oder teilweise keinen Impfschutz erhalten haben, obwohl sie davon ausgehen“, so der Landrat von Friesland, Sven Ambrosy, bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Betroffen seien 9.673 Impfdosen, die zwischen dem 5. März und dem 20. April verabreicht wurden. Die Menschen, die nun möglicherweise doch keinen vollen Impfschutz haben, werden vom Landkreis Friesland kontaktiert.



