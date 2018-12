Nadia Murad und Denis Mukwege konnten ihre Auszeichnungen entgegennehmen. Beide wurden für ihren außergewöhnlichen Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und bewaffneten Konflikten geehrt.

Friedensnobelpreise überreicht

Nadia Murad und Denis Mukwege konnten ihre Auszeichnungen entgegennehmen. Beide wurden für ihren außergewöhnlichen Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und bewaffneten Konflikten geehrt.

(KNA) - Der kongolesische Arzt Denis Mukwege (63) und die irakische Jesidin und Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad (25) haben am Montag den Friedensnobelpreis 2018 erhalten. Beide wurden für ihren außergewöhnlichen Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und bewaffneten Konflikten geehrt, erklärte die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Verleihung in Oslo. "Sie haben die Aufmerksamkeit auf Frauen im Irak, im Kongo und überall auf der Welt gelenkt."

Nur wenn sich die Welt dieser Kriegsverbrechen bewusst sei, könnten sie bekämpft werden, sagte Reiss-Andersen. Diese Verbrechen dürften nicht länger ungestraft bleiben. Mit Murad und Mukwege würden "zwei der stärksten Stimmen in diesem Kampf" geehrt. Sexuelle Ausbeutung im Krieg dürfe nicht länger als "unglücklicher Kollateralschaden" angesehen werden.

Der Gynäkologe und Chirurg Mukwege leitet ein Krankenhaus für Frauen und Mädchen in Bukavu im Osten der Demokratischen Republik Kongo, wo in vielen bewaffneten Konflikten Vergewaltigung als Waffe benutzt wird. Der Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen setzt sich seit Jahren gegen die Straflosigkeit sexueller Gewalt in Kriegen ein. Murad wurde 2014 von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) versklavt und vergewaltigt. Nach ihrer Flucht schaffte sie in Deutschland einen Neuanfang. Seither setzt sich die UN-Sonderbotschafterin gegen Menschenhandel für die Strafverfolgung der IS-Verbrechen ein.

Reiss-Andersen erklärte, beide Preisträger eine der Einsatz für Gerechtigkeit. "In diesem Kampf sind sie miteinander verbunden, genau wie mit jeder Person, die Opfer von Missbrauch ist." Am 70. Jahrestag der Allgemeinen Menschenrechtserklärung verwies sie darauf, dass auch sexuelle Ausbeutung eine Verletzung dieser fundamentalen Rechte bedeute.

Kurzporträt: Wer ist Nadia Murad?

Die Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad Basee Taha. Julian Stratenschulte/dpa

Sie ist eine zierliche, zerbrechlich wirkende Frau. Doch die junge Jesidin Nadia Murad zeigte sich hart und unnachgiebig im Kampf gegen die Versklavung ihrer Glaubensschwestern durch die Terrormiliz Islamischer Staat. Die 25-Jährige, die eine dreimonatige IS-Gefangenschaft überlebte, macht als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen auf die Qualen der IS-Opfer aufmerksam. An ihrer Seite: die Anwältin Amal Clooney, Ehefrau von Hollywoodstar George Clooney. Im Oktober wurde Murad als Trägerin des Friedensnobelpreises verkündet.



Friedensnobelpreis an Denis Mukwege und Nadia Murad Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an eine irakische Menschenrechtsaktivistin und einen kongolesischen Arzt für ihren humanitären Einsatz.

Dass sie als Menschenrechtsaktivistin durch die Welt jettet, hätte sich die junge Frau mit den traurigen Augen und den langen dunklen Haaren vor wenigen Jahren nicht vorstellen können. Der Wunsch des Mädchens aus dem ländlichen Dorf Kocho in Nordirak war, nach der Schule einen Kosmetiksalon zu übernehmen. Doch Schergen des IS überfielen im August 2014 ihr Dorf im Sindschar-Gebiet und nahmen sie mit in die Großstadt Mossul. Murads Mutter und sechs Brüder waren bei dem Überfall umgebracht worden. Insgesamt töteten die IS-Terroristen zahlreiche Mitglieder ihrer Familie.

Nadia Murad selbst wurde in Mossul auf einem Sklavenmarkt an einen Mann verkauft, der sie später an einen anderen weiterverkaufte. Diesem entfloh sie beim Kauf einer Burka. Eine Familie half ihr schließlich, ins kurdische Grenzgebiet zu kommen, wo sie in einem Flüchtlingslager nahe Dohuk Unterschlupf fand. Sie verbrachte mehrere Jahre in Baden-Württemberg, wo rund 1000 Jesidinnen aus dem Nordirak Schutz gefunden haben, und macht seit Jahren unermüdlich auf das Schicksal ihrer Leidensgenossinen aufmerksam. Ihren Lebensmittelpunkt sieht Murad in den USA, wo sie mittlerweile mit ihrem Verlobten wohnt.



Kurzportät Denis Mukwege

Denis Mukwege AFP

Was Frauen durchmachen und wie sie verletzt werden können, wenn sie von einer Gruppe Männer vergewaltigt werden, ist unvorstellbar. Denis Mukwege hat es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, diesen Frauen in seinem Heimatland Kongo zu helfen. Der 63-Jährige gilt als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Gruppenvergewaltigungen - und als Aktivist gegen sexuelle Gewalt. Im Oktober wurde er als Träger des Friedensnobelpreises verkündet.

Mukwege gründete 1999 das Panzi-Krankenhaus in Bukavu im Osten des Kongo. Während eines Krieges und danach, der Ende der 1990er und Anfang der 2000er herrschte, kamen immer mehr Opfer von sexueller Gewalt in seine Klinik. „Es war ein Alptraum“, erinnert er sich. Mehr als 50 000 Frauen haben er und sein Team schon behandelt.



«Briser un tabou, dire et traiter le crime» Rencontre avec Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018, après son intervention à La Haye

Mukwege wurde 1955 als Sohn eines Pastors in Bukavu geboren. Er studierte in Burundi Medizin und lies sich später in Frankreich zum Gynäkologen ausbilden. Heute bemüht er sich zunehmend, nicht nur die physischen, sondern auch die psychischen Wunden der Opfer zu heilen. Als Menschenrechtler setzt er sich zudem auf politischer Ebene dafür ein, Vergewaltigungen als Kriegswaffe ein Ende zu setzen.

Das hätte Mukwege wohl fast das Leben gekostet. 2012 überfielen Bewaffnete sein Haus in Bukavu, ein Freund von ihm wurde dabei getötet. „Das war der schwierigste Moment in meinem Leben“, sagt er. Auch heute noch bestehen für ihn und sein Team große Gefahren. Im vergangenen Jahr wurde ein Kollege von Mukwege getötet. „Aber diesmal hab ich ein anderes Gefühl bekommen“, sagt er. „Ein Gefühl der Revolte. Wir müssen diesen Krieg beenden.“