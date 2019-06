Trotz ihrem Rücktritt von der Parteispitze wird sie als Premierministerin noch im Amt bleiben, bis ihr Nachfolger feststeht.

Freitag: Tory-Chefin Theresa May tritt zurück

Sarah CAMES Trotz ihrem Rücktritt von der Parteispitze wird sie als Premierministerin noch im Amt bleiben, bis ihr Nachfolger feststeht. Die Verkündung der Nachfolge wird für die Woche des 22. Juli erwartet.

Vor etwa zwei Wochen verkündete Theresa May, von ihrem Amt als Premierministerin zurücktreten zu wollen. Kurz vor der Ankündigung hatte sie dem Unterhaus ihre neuen Brexit-Pläne vorgestellt, die dort allerdings auf herbe Kritik stießen. Nachdem May schon Anfang des Jahres drei Mal mit ihrem Brexit-Abkommen im Parlament gescheitert war, warfen ihr Abgeordnete parteiübergreifend vor, auch in ihrem "kühnen" neuen Brexit-Paket keinen Raum für Kompromisse geschaffen zu haben.

Gespräche mit dem Labour-Chef Jeremy Corbyn scheiterten und sie verlor zunehmend auch den Rückhalt ihrer eigenen Partei. In einem offenen Brief verlangten führende Tory-Minister Ende Mai von May, die Brexit-Verpflichtungen ihrer Partei einzuhalten und den Austritt Großbritanniens aus der EU nicht länger in Verzug zu bringen. Der Brief wurde von zehn Kabinettsmitgliedern und 20 weiteren Regierungsmitgliedern unterzeichnet. Innenminister Sajid Javid und Außenminister Jeremy Hunt waren unter den Unterzeichnern - beide sind jetzt im Rennen um Mays Nachfolge.



In der konservativen Partei wurden immer mehr Rufe nach Mays Rücktritt laut. Die Schlappe der Konservativen bei den Kommunalwahlen Anfang Mai beflügelte die Kritiker unter ihren Parteigenossen. Nachdem sie Ende Dezember ein Misstrauensvotum knapp überstand, ersuchten Mitglieder ihrer Partei entgegen geltender Parteiregeln den Weg für ein zweites Misstrauensvotum frei machen. Eigentlich wäre sie durch eine Regelung aus dem Jahr 1922 bis Dezember 2019 vor einer weiteren Abstimmung sicher gewesen.

Bei ihrer Rücktrittsrede vor zwei Wochen vor der Tür der Nr. 10, Downing Street, drückte May ihr tiefstes Bedauern aus, Großbritannien nicht aus der EU geführt haben zu können. Sie sagte es wäre nun an der Zeit, jemand anderen das Ruder übernehmen zu lassen. Großbritannien sollte ursprünglich am 29 März aus der EU ausscheiden, doch sowohl das Parlament als auch die Regierung waren sich bis zuletzt uneinig darüber, in welcher Form dieser Austritt stattfinden sollte. Ein neues Brexit-Datum wurde für den 31. Oktober angesetzt.



Der Nominierungsprozess um den Posten der Premierministerin wird am Montag um 10 Uhr eröffnet. Bisher haben bereits elf Kandidaten ihr Interesse ausgedrückt. In einem sogenannten parteiinternen "Leadership Contest" wird die Zahl der Kandidaten durch Abstimmungen auf zwei reduziert werden, bevor die Tories bei einer Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten entscheiden können. Der Chef der führenden Partei wird automatisch zum nächsten Premierminister Großbritanniens.



Es wird erwartet, dass der neue Partei-Chef in der Woche des 22. Juli verkündet wird.