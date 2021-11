Die Jury erklärt den 18-jährigen Kyle Rittenhouse, der 2020 zwei Menschen erschoss, in fünf Anklagepunkten für nicht schuldig.

Nach tödlichen Schüssen

Freispruch im Kenosha-Prozess

Der 18-jährige Kyle Rittenhouse, der im August 2020 bei Ausschreitungen in Kenosha im US-Bundestaat Wisconsin zwei Menschen erschossen und einen weiteren schwer verletzt hatte, ist freigesprochen worden. Am Ende eines aufsehenerregenden Prozesses erklärte ihn die Jury für nicht schuldig in fünf Anklagepunkten, darunter Mord. Die Beratungen der Jury hatten vier Tage gedauert.

In Kenosha war es Ende August 2020 zu Ausschreitungen gekommen, nachdem Polizisten den Afroamerikaner Jacob Blake mit mehreren Schüssen schwer verletzt hatten. Rittenhouse, damals 17, war aus seiner Heimatstadt Antioch im Nachbarstaat Illinois nach Kenosha gefahren, um „die Menschen und ihre Geschäfte dort zu schützen“, wie er selbst es nannte. Er war mit einem halbautomatischen Sturmgewehr des Typs AR-15 bewaffnet.

Im Verlauf der Tumulte kam es zu mehreren Schusswechseln, Rittenhouse erschoss zwei junge Männer und verwundete einen dritten am Arm. Videos der Vorfälle machten die Runde im Internet - vor allem die Szene, in der Rittenhouse mit der Waffe auf Polizeikräfte zugeht, diese ihn aber passieren lassen, sorgte für Diskussionen.

Donald Trump hatte Rittenhouse damals öffentlich verteidigt, auch der Prozess, in dem dem 18-Jährigen wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe drohte, geriet zum Politikum. Es ging dabei vorrangig um die Frage, ob Rittenhouse sich von den Demonstranten bedroht gefühlt habe und die Schüsse als Selbstverteidigung anzusehen seien.

