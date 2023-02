Ex-Premier Silvio Berlusconi hat in einem weiteren Prozess um Sex-Partys gesiegt. Doch das Urteil hat einen bitteren Beigeschmack.

Italien

"Ruby ter"-Prozess: Freispruch für Berlusconi lässt Italiens Regierung aufatmen

Von Dominik Straub (Rom)

Beim sogenannten „Ruby-ter“-Prozess handelte es sich bereits um das dritte Verfahren rund um die einstigen „eleganten Nachtessen“, wie Silvio Berlusconi die Partys in seinen Villen bezeichnete. Dabei ging es nicht mehr um das „Bunga-Bunga“, also um Sex mit der damals 17-jährigen Karima El Mahroug alias Ruby Rubacuori, um halbnackte, als Nonnen verkleidete junge Tänzerinnen, um Burlesque-Wettbewerbe oder ähnliches: All das war schon in früheren Prozessen in den Jahren 2011 bis 2015 verhandelt worden.

Berlusconi war dabei vom Vorwurf der Prostitution Minderjähriger freigesprochen wurde, weil ihm nicht bewiesen werden konnte, dass er wusste, dass Ruby damals noch nicht volljährig war. Im neuen Verfahren ging es darum, ob sich Berlusconi diese Freisprüche mit Falschaussagen seiner weiblichen Partygäste erkauft habe.

Die Mailänder Staatsanwälte hielten es für erwiesen, dass es zwischen Berlusconi und den jungen Frauen einen „korrupten Pakt“ gegeben habe: Allein Ruby soll vom Ex-Premier für ihr Schweigen fünf Millionen Euro kassiert haben. Etwas mehr als zwei Dutzend weitere junge Frauen erhielten über Jahre hinweg einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 2.500 Euro, einige dazu auch noch eine Wohnung, ein Auto oder TV-Verträge bei Berlusconis Mediaset-Privatsendern.

Zusammengenommen hundert Jahre Haft gefordert

Die Ankläger forderten für den 86-jährigen Berlusconi eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren wegen Zeugenbestechung; Ruby sollte wegen Falschaussage für fünf Jahre hinter Gitter. Auch für weitere 27 weibliche Angeklagte beantragten die Staatsanwälte Haftstrafen - zusammengenommen etwa hundert Jahre.

Berlusconi hatte die Zuwendungen nicht bestritten. Aber die Geldsummen seien als „Entschädigung“ für die erlittene öffentliche Schlammschlacht gedacht gewesen, der die jungen Frauen in den Medien ausgesetzt gewesen seien. Er sei eben ein großzügiger Mensch; keinesfalls habe er damit Falschaussagen erkaufen wollen, versicherte der Ex-Premier.

Das Mailänder Strafgericht hat die Aussagen der Zeuginnen wegen Formfehlern als nicht verwendbar eingestuft und Berlusconi und alle seine Mitangeklagten deswegen freigesprochen. Die Staatsanwälte behalten sich vor, das Urteil vor die nächste Instanz zu ziehen. „Wir sind bei unseren Ermittlungen sehr in die Tiefe gegangen und bleiben davon überzeugt, dass es zu Bestechung und Falschaussagen gekommen ist“, betonte Staatsanwältin Tiziana Siciliano nach dem Verlesen des Urteils.

Für Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war der Strafprozess gegen Berlusconi von Beginn ihrer Amtszeit an ein Damoklesschwert gewesen. Immerhin ist die Forza Italia des Ex-Premiers und Senators Berlusconi ein unverzichtbarer Koalitionspartner in ihrer Rechtsregierung - und niemand in der Regierung hatte vorauszusehen gewagt, wie Berlusconi auf eine weitere mehrjährige Freiheitsstrafe reagiert hätte. Er war im Mai 2013 schon wegen Steuerbetrugs rechtskräftig zu vier Jahren Gefängnis verurteilt und anschließend für sechs Jahre mit einem Ämterverbot belegt worden. Das kann ihm im „Ruby-ter“- Verfahren trotz des erstinstanzlichen Freispruchs zwar immer noch passieren. Aber die unmittelbare Gefahr ist erst einmal gebannt.

Karima el-Mahroug alias Ruby vor Gericht in Mailand. Foto: AFP

Ein politisches Signal an das Gericht

Regierungschefin Giorgia Meloni hatte das mit Spannung erwartete Urteil mit einem umstrittenen Entscheid noch zusätzlich politisch aufgeladen: 48 Stunden vor der Urteilsverkündigung in Mailand entschied die Regierung, dass sich der italienische Staat als Nebenkläger aus dem Verfahren gegen Berlusconi zurückziehe. Die Klage war im Jahr 2017 von der damaligen Mitte-Links-Regierung von Paolo Gentiloni beschlossen worden - wegen des „planetarischen Misskredits“, in den Berlusconi sein Land durch seine Sex- und Justizskandale gebracht habe. Gleichzeitig verlangte die damalige Regierung wegen der Rufschädigung symbolische 10 Millionen Euro Schadenersatz vom Milliardär Berlusconi.

Den Rückzug der Klage begründete die Regierung Meloni einerseits damit, dass Berlusconi in der Zwischenzeit in zwei Nebenverfahren, in denen es ebenfalls um Zeugenbestechung ging, freigesprochen worden sei. Interessant ist aber vor allem die politische Argumentation: Die Wahl einer neuen Regierung, „deren Zusammensetzung dem direkten Volkswillen entspricht“, habe eine „Neubewertung des damaligen Entscheids opportun erscheinen lassen“, ließ die Regierung verlauten. Das war, gewollt oder ungewollt, auch ein politisches Signal an das Gericht in Mailand - und damit problematisch genug.

Außerdem vergaß Meloni zu erwähnen, dass die Berlusconi-Partei beim Wahlsieg der Rechtsparteien am 25. September nur 8 Prozent der Stimmen erzielt hatte. Ob der Rückzug der Klage gegen Berlusconi ebenfalls einem „direkten Volkswillen“ entsprach, ist damit mehr als zweifelhaft.

