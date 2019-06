Frauen in der Schusslinie

Die Bolsonaro-Regierung in Brasilien hat die Waffengesetze gelockert. Exzesse gegen Frauen könnten dadurch noch zunehmen.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexico-City)



An einem dieser tropischen Nachmittage in Manaus erzählt Floresmar Ferreira eine dieser Geschichten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt ...