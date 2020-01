"Ich würde niemals Frauen schubsen", ließ der 28-jährige Angeklagte durch seine Verteidigerin am ersten Prozesstag in Duisburg verkünden.

Frau vor Zug gestoßen: Beschuldigter will sich nur "abgestützt" haben

"Ich würde niemals Frauen schubsen", ließ der 28-jährige Angeklagte durch seine Verteidigerin am ersten Prozesstag in Duisburg verkünden.

(dpa/SC) - Im Prozess um den Tod einer Frau am Bahnhof im niederrheinischen Voerde hat der Beschuldigte bestritten, die 34-Jährige absichtlich vor einen einfahrenden Zug gestoßen zu haben.

"Ich würde niemals Frauen schubsen", hieß es in einer von seiner Verteidigerin verlesenen Erklärung am ersten Prozesstag am Donnerstag. "Ich kann mir nur vorstellen, dass ich mich bei ihr abgestützt habe." Am Tattag, dem 20. Juli 2019, sei es ihm schlecht gegangen. Sein Kopf habe sich gedreht, er habe geschwankt.

Der Angeklagte kommt zu Beginn seines Prozesses mit einem Schal vor dem Gesicht im Landgericht in den Gerichtssaal. Foto: Marcel Kusch/dpa

Der 28-Jährige soll am Bahnhof im niederrheinischen Voerde eine 34-jährige Frau vom Bahnsteig vor einen einfahrenden Zug gestoßen und dadurch getötet haben. Foto: Marcel Kusch/dpa Zahlreiche Akten liegen im Landgericht im Gerichtssaal. Foto: Marcel Kusch/dpa

Die Staatsanwaltschaft geht dagegen davon aus, dass der 28-jährige in Deutschland geborene Serbe die ihm völlig unbekannte Frau aus Mordlust vor den Zug stieß. Er war der Polizei bereits vor der Tat im Juli bekannt. Die Mutter einer damals 13-Jährigen war noch im Gleisbett gestorben.

Bestraft werden kann der 28-Jährige nach jetzigem Stand aber wohl nicht. Er gilt wegen einer schweren seelischen Erkrankung als schuldunfähig oder zumindest vermindert schuldfähig. Im Fall einer Verurteilung würde der Mann anstelle von einer Gefängnisstrafe auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene Psychiatrie kommen.

Für das Gerichtsverfahren sind bis zum 31. Januar insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Am ersten Prozesstag sind sechs Zeugen geladen.

Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland mehrere Fälle, bei denen Leute auf die Gleise gestoßen wurden. Ende Oktober starb ein Mann, nachdem er in Berlin-Kreuzberg vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen wurde. Ein weiterer, besonders erschütternder Fall ereignete sich Ende Juli am Frankfurter Hauptbahnhof. Dort stieß ein Mann einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen ICE. Der Junge starb noch am Tatort, die Mutter überlebte mit schweren Verletzungen.