Bei einer Frontalkollision am Montagabend wurde eine 35-jährige Autofahrerin schwer verletzt.

Deutschland

Frau durch Geisterfahrer bei Saarlouis schwer verletzt

Bei einer Frontalkollision am Montagabend wurde eine 35-jährige Autofahrerin schwer verletzt.

(dpa/lrs) – Ein alkoholisierter Geisterfahrer hat am Montagabend auf der A 620 nahe Saarlouis einen Verkehrsunfall verursacht, durch den eine 35-jährige Frau schwer verletzt wurde. Der 38 Jahre alte Geisterfahrer war mit seinem Auto frontal mit dem Wagen der Frau zusammengestoßen, wobei auch er leicht verletzt wurde, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

Bei einem von fünf tödlichen Unfällen ist Alkohol im Spiel Kollisionen unter Alkoholeinfluss ereignen sich vor allem zu später Stunde und an Wochenenden.

Zudem seien in der Führungs- und Lagezentrale zahlreiche Notrufe von Verkehrsteilnehmern eingegangen, die den Falschfahrer gesehen hatten. Wie sich bei der Aufnahme des Unfalls herausgestellt hatte, war der Mann alkoholisiert. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. An der Unfallstelle waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz, die Autobahn in Fahrtrichtung Luxemburg musste für etwa vier Stunden gesperrt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.