Im öffentlichen Transport muss mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Auch die Fluglotsen wollen die Arbeit niederlegen.

Am Dienstag

Franzosen streiken wegen Rentenreform

Im öffentlichen Transport muss mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Auch die Fluglotsen wollen die Arbeit niederlegen.

(dpa) – In Frankreich wird es an diesem Dienstag wieder Streiks und Proteste gegen die geplante Rentenreform der Regierung geben. Gestreikt werden soll etwa bei der Bahn, im Energiebereich und in Schulen. Auch Fluglotsen wollen ihre Arbeit niederlegen. 11.000 Polizisten und Gendarmen sind für den Protest am Dienstag mobilisiert worden.

An einem ersten Aktionstag vor etwa zwei Wochen beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums landesweit mehr als 1,1 Millionen Menschen. Die organisierenden Gewerkschaften sprachen von mehr als zwei Millionen Menschen, die protestiert oder gestreikt hatten.

Die CFL weist auf ihrem Internetportal auf mögliche Störungen hin und rät den Reisenden von und nach Frankreich, sich vor Reiseantritt über die genauen Fahrzeiten ihrer Züge zu informieren. Der Streik soll bis Mittwochmorgen um 6 Uhr dauern.

Unpopulär aber notwendig

Frankreichs Regierung will das reguläre Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Etliche Einzelsysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen abgeschafft werden.

Die Franzosen sollten Macron dankbar sein Viele Franzosen wollen nicht länger arbeiten. Das ist verständlich. Doch so lässt sich das Rentensystem auf Dauer nicht finanzieren.

Derzeit liegt das Renteneintrittsalter bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Durchschnitt aber später: Wer nicht lang genug eingezahlt hat, um Anspruch auf eine volle Rente zu haben, arbeitet auch länger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag - dies will die Regierung beibehalten. Die monatliche Mindestrente will sie auf etwa 1.200 Euro hochsetzen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.