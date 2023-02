Hunderttausende wollen erneut gegen die Rentenreform demonstrieren, mit der ein späterer Ruhestand droht.

Am Samstag

Franzosen gehen erneut auf die Straße

(dpa) - In Frankreich werden am Samstag erneut landesweit Hunderttausende Menschen erwartet, die gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron demonstrieren wollen. Zum vierten Mal mobilisieren die Gewerkschaften gegen die Pläne der Mitte-Regierung zu einem Anheben des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Zweimal bereits gingen über eine Million Menschen auf die Straßen und es gab landesweite Streiks. Am vergangenen Dienstag wurden 750.000 Teilnehmer bei Protesten gezählt. Über die umstrittene Reform läuft seit einer Woche eine turbulente Debatte im Parlament.

Bereits jetzt arbeiten viele Menschen in Frankreich länger als bis zum Alter von 62 Jahren, wenn sie mit Erreichen der Altersgrenze noch nicht lange genug für eine abschlagsfreie Rente eingezahlt haben. In vielen anstrengenden Berufen könnten die Menschen kaum länger arbeiten, meinen die Gegner der Reform. Außerdem wollten die Beschäftigten ihre wohlverdiente Rente genießen können und ihre Gesundheit nicht vollends im Job verschleißen.

Drohendes Defizit

Macron begründet die Reform mit einem drohenden Defizit in der Rentenkasse. Weil die Bevölkerung immer älter wird, müssten die Beschäftigten mit ihren Beiträgen für eine steigende Zahl von Rentnern aufkommen. Damit die Höhe der Rente stabil gehalten werden könne, müsse die Bevölkerung etwas mehr arbeiten. Die Kritiker zweifeln die Berechnungen der Regierung an und fordern, der Staat müsse andere Geldquellen finden, um das Rentensystem im Gleichgewicht zu halten.

Doch nicht nur am Rentenalter will die Regierung schrauben. Die bereits vor Jahren beschlossene Anhebung der nötigen Einzahldauer für eine volle Rente soll beschleunigt werden. Außerdem sollen Einzelrentensysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen abgeschafft werden. Die Mindestrente soll auf etwa 1.200 Euro steigen.

Schwierige Umsetzung

Die Rentenreform gilt als eines der wichtigsten Vorhaben von Präsident Macron. Während der Corona-Pandemie wurde ein erster Anlauf zur Umsetzung der Reform abgebrochen, schon damals gab es massive Proteste und Streiks. Schon etliche Präsidenten vor Macron bemühten sich mit unterschiedlichem Erfolg um Reformen des französischen Rentensystems - breiter Protest und Streiks waren allen gewiss.

Engpässe bei der Spritversorgung möglich (TJ) - Aufgrund der Streiks konnte die Versorgung mit Kraftstoffen in einzelnen Départements nicht mehr zu 100 Prozent gesichert werden. Auch im Osten Frankreichs verfügen nicht mehr alle Tankstellen über alle Treibstoffsorten. Da an diesem Wochenende überall in Frankreich die Karnevalsferien beginnen, wird mit höherem Verkehrsaufkommen und entsprechender Nachfrage gerechnet, was die Lage zusätzlich verschärfen könnte. Automobilclubs raten daher, auf dem Weg durch das Hexagon den Tank auf dem Weg in den (Schi)-Urlaub eher früher, als zu spät nachzufüllen.

