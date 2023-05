Mit großer Mehrheit winkt die Assemblée Nationale einen Text durch, der den Bau neuer Reaktoren vereinfachen soll.

Französisches Parlament gibt Atomenergie Grünes Licht

(TJ/AFP) - Der Gesetztext, mit dem Frankreich neue Atomkraftwerke schneller bauen kann, hat am Dienstag mit großer Mehrheit die parlamentarische Hürde genommen. 399 Abgeordnete stimmten dafür, nur 100 dagegen. Nur die Grünen und die Parteigänger des LFI von Mélenchon lehnten den Text ab.

Agnès Pannier-Runacher, Ministerin für die energetische Transition wertet das Gesetz als einen Meilenstein auf dem Weg zu einer unabhängigen, konkurrenzfähigen und klimaneutralen Energieversorgung im Hexagon.

Das Gesetz wurde verabschiedet, um das Ziel von Präsident Macron - den Bau von sechs neuen Reaktoren bis 2035 und die Planung von acht weiteren Produktionsstätten in die Wege zu leiten und zu beschleunigen.

Kehrtwende

Zugleich bedeutet es eine Kehrtwende in der französischen Energiepolitik: 2015 hatte das Land sich unter François Hollande verpflichtet, bis zum Jahr 2035 den Anteil von nuklearem Strom auf unter 50 Prozent zu drücken und die maximal in Atomreaktoren erzeugte Leistung auf 63,2 Gigawatt zu begrenzen, was mit den geplanten Zentralen nicht erreichbar sein wird.

Wer sich unerlaubt Zugang zu einer Zentrale verschafft, muss mit härteren Strafen rechnen. Der am Dienstag verabschiedete Text sieht bis zu zwei Jahre Gefängnis und bis zu 30.000 Euro Geldbuße vor.

Die LFI und die Grünen wollen vor dem Conseil Constitutionnel Rekurs einlegen.

