Mit einem großen Militärdefilee demonstriert Frankreich zum Nationalfeiertag traditionell Stärke und Entschlossenheit der Grande Nation. Dabei wird ein "Homme volant" zur Hauptattraktion.

International 24 2

Französischer Nationalfeiertag im Zeichen europäischer Verteidigung

Mit einem großen Militärdefilee demonstriert Frankreich zum Nationalfeiertag traditionell Stärke und Entschlossenheit der Grande Nation. Dabei wird ein "Homme volant" zur Hauptattraktion.

Nice, trois ans après la tragédie Le 14 juillet 2016, Nice plongeait dans l'horreur et le monde découvrait le terrorisme «low cost». Aujourd'hui encore, les séquelles du traumatisme sont nombreuses.

Der französische Präsident Emmanuel Macron setzte mit der diesjährigen Parade ein Zeichen für das Europa der Verteidigung. Außer der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker waren unter anderen der niederländische Regierungschef Mark Rutte, Estlands Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid oder der portugiesische Staatschef Marcelo Rebelo de Sousa eingeladen.



Klicken Sie sich durch die besten Fotos der Parade:

24 Fotos: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP Fotos: AFP





Frankreich erinnert am 14. Juli an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution angesehen wird. Seit 1980 ist der Vorzeigeboulevard Champs-Élysées Schauplatz des Militärspektakels.



Der "Homme volant" war eine der Hauptattraktionen der Parade:





Kooperation und ...



Frankreich, Deutschland, Großbritannien und eine Reihe anderer EU-Staaten hatten im vergangenen Jahr einen neue Militärkooperation auf den Weg gebracht. Die sogenannte Interventionsinitiative soll über eine deutlich engere Zusammenarbeit der Generalstäbe eine schnellere militärische Reaktion in Krisenlagen ermöglichen. Eine gemeinsame Interventionstruppe ist damit aber zunächst nicht verbunden.



Der Aufbau einer gemeinsamen europäischen Verteidigung in Verbindung mit der Nato habe für Frankreich Priorität und sei der rote Faden der Feierlichkeiten an diesem 14. Juli, erklärte Macron. Die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln zu stärken, sei eine Herausforderung, welche die Europäische Interventionsinitiative angehen möchte. „Noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Europa so notwendig“, so der französische Staatschef.



... Weltraumkommando geplant



Am Vorabend der Feierlichkeiten kündige Macron auch den Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos an. „Um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten, wird im kommenden September ein großes Raumfahrtkommando innerhalb der Luftwaffe geschaffen“, sagte Macron bei einer Rede vor Militärs in Paris. Der Weltraum sei ein „neuer Bereich der Konfrontation“. Er habe eine Änderung der Militärdoktrin genehmigt, die „uns in die Lage versetzten wird, uns im Weltraum und aus dem Weltraum zu verteidigen“, sagte der Präsident.



Bereits am Vorabend war ein großes Feuerwerk am Trocadéro abgeschossen worden:

Proteste am Rande

Während der Parade waren auch Rufe und Pfeifen von Protestlern zu vernehmen. Die "Gilets jaunes" waren am Sonntag in den Straßen von Paris unterwegs und machten ihrem Unmut über die Politik von Macron einmal mehr Luft. Größere Zwischenfälle sollen aber ausgeblieben sein.