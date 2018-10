Neuer Ärger für den französischen Präsidenten: Sein Innenminister will von Bord gehen - obwohl der Staatschef den Rücktritt zunächst abgelehnt hatte. Die Opposition spricht von „Kasperletheater“.

Französischer Innenminister beharrt auf Rücktritt

(dpa) - Frankreichs Innenminister Gérard Collomb hat gegen den ausdrücklichen Willen von Präsident Emmanuel Macron auf seinem Abgang aus der Regierung beharrt. Der 71-Jährige sagte der Zeitung „Le Figaro“, dass er ein von Macron zuvor abgelehntes Rücktrittsangebot aufrecht erhalte. Damit schien sein Abgang besiegelt: Der Staatschef nahm die Rücktrittsabsicht zur Kenntnis und wartet nun auf Vorschläge von Premierminister Édouard Philippe für die Nachfolge, wie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend aus Kreisen des Élyséepalastes bestätigt wurde.



Die Entscheidung der Nummer zwei der Regierung ist ein weiterer Schlag für Macron, nachdem erst vor rund einem Monat Umweltminister Nicolas Hulot überraschend zurückgetreten war. Der Innenminister galt lange als Schwergewicht der Regierung; er war auch sehr früh ein Unterstützer Macrons gewesen.

Die Opposition reagierte empört. Sozialistenchef Olivier Faure sprach auf Twitter von „einem nie dagewesenen Kasperletheater“. Der Fraktionschef der konservativen Republikaner im Senat, Bruno Retailleau, sagte im Sender Europe 1: „Das ist extrem gravierend zu dem Zeitpunkt, wo Frankreich vom Terrorismus bedroht wird.“



Collomb stand in der Kritik, seitdem er Mitte September angekündigt hatte, im kommenden Jahr aus der Regierung ausscheiden zu wollen. Er will dann 2020 bei der Kommunalwahl in Lyon antreten, wo er lange Bürgermeister war. Oppositionspolitiker sahen es als problematisch an, dass der Chef des wichtigen Innenministeriums gewissermaßen auf dem Absprung ist.