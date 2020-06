Französischer Ex-Premier Fillon muss in Haft

Er galt als großer Hoffnungsträger der Konservativen, doch dann scheiterte François Fillon 2017 an einer Korruptionsaffäre. Nun hat ein Gericht den Ex-Politiker zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Er galt als großer Hoffnungsträger der Konservativen, doch dann scheiterte François Fillon 2017 an einer Korruptionsaffäre. Nun hat ein Gericht den Ex-Politiker zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

(dpa/AFP) Der ehemalige französische Präsidentschaftskandidat François Fillon ist wegen einer Scheinbeschäftigung seiner Frau zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Pariser Gericht verhängte am Montag fünf Jahre Gefängnis, davon drei auf Bewährung, wie mehrere französische Medien übereinstimmend berichteten. Auch seine Ehefrau Penelope ist für schuldig befunden worden, sie wurde zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Beide müssen außerdem eine Geldstrafe zahlen. Fillons Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen.

Fillon erschien am Montagmittag gemeinsam mit seiner Frau im Gericht, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Beide trugen eine Schutzmaske gegen Corona. Fillon hatte jahrelang seine Frau Penelope als Mitarbeiterin angestellt. Sie war als parlamentarische Mitarbeiterin für ihren Mann und dessen Nachfolger Marc Joulaud in der Nationalversammlung tätig. Dabei hat es sich nach Auffassung des Gerichts um eine Scheinbeschäftigung gehandelt. Joulard wurde nun ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Ein Foto aus besseren Zeiten: Das Ehepaar Fillon Archivfoto: AFP

Die Richterin erklärte, dass Penelope Fillons Vergütung in keinem Verhältnis zu ihren Aktivitäten gestanden habe, wie der Sender Franceinfo berichtete. Sie habe hauptsächlich Post übermittelt. Die Fillons hatten die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen.

Fillon war von 2007 bis 2012 unter dem damaligen konservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy Premierminister. Er galt als aussichtsreicher Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen 2017. Doch Anfang 2017 kam der Verdacht der Veruntreuung von Staatsgeldern auf, weil Fillon seine Frau in der Zeit als Abgeordneter als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt haben soll, ohne dass diese tatsächlich als solche gearbeitet haben soll.

