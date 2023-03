Emmanuel Macron hat bei seiner Afrika-Reise eine neue Partnerschaft eingeleitet. Doch unter dem Strich dürfte sich nur wenig ändern.

Beziehungen zu Ex-Kolonien

Frankreichs neue Neutralität in Afrika

Emmanuel Macron hat bei seiner Afrika-Reise eine neue Partnerschaft eingeleitet. Doch unter dem Strich dürfte sich für die Beziehungen zu den ehemaligen Kolonien nur wenig ändern.

Von Christine Longin (Paris)

Mit offenem weißem Hemd und dicken schwarzen Wanderstiefeln an den Füßen durchstreifte Emmanuel Macron den Tropenwald Raponda Walker nördlich der gabunischen Hauptstadt Libreville. Die Bilder gleich zu Beginn der Afrika-Reise des französischen Präsidenten vergangene Woche waren sicher kein Zufall: Macron reiste in vier Länder des Kontinents, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Nachdem Frankreich jahrzehntelang Afrika als einen Hinterhof betrachtet hatte, in dem es militärisch und wirtschaftlich Stärke zeigen konnte, soll es nun um ökologische und ökonomische Zusammenarbeit auf Augenhöhe gehen. Die Kolonialzeit ist endgültig vorbei, lautete die Botschaft zwischen den Bäumen.

Bereits vor seiner Abreise hatte Macron in einer Rede seinen neuen Kurs skizziert. Frankreich wolle einen neuen Weg einschlagen, „der nicht darin besteht, Afrika zu einem Gebiet des Wettbewerbs oder des Geldes zu machen, sondern die afrikanischen Länder als Partner zu betrachten, mit denen wir gemeinsame Interessen und Verantwortungen haben.“

Emmanuel Macron beim Besuch des Regenwaldes in Gabun - hier vor einem 700 Jahre alten Baum. Foto: AFP

Äußeres Zeichen dieser neuen Partnerschaft soll das französische Militär sein, das in Afrika nicht mehr die Rolle des Polizisten übernehmen soll. Stattdessen sollten Stützpunkte, Militärschulen und Akademien gemeinsam mit den Soldaten der Staaten geführt werden, auf deren Gebiet sie stehen. „Diese Stützpunkte werden nicht geschlossen, sondern bekommen eine andere Form.“ Man wolle nicht mehr an vorderster Front stehen, hieß es aus dem Umfeld des Präsidenten. Die Rolle Frankreichs, das seine Truppenpräsenz weiter reduzieren will, sei nun in der zweiten Reihe.

Anti-französische Stimmung

Was wie eine Kehrtwende aussieht, ist vielmehr eine Reaktion auf die anti-französische Stimmung, die sich in vielen früheren Kolonien breit macht. So musste sich die französische Armee sowohl aus Mali als auch aus Burkina Faso zurückziehen, da der Widerstand gegen die Militärpräsenz dort zu groß war. Dabei waren französische Truppen 2013 auf Bitten der malischen Regierung in das westafrikanische Land entsandt worden, um den Vormarsch der Islamisten auf die Hauptstadt Bamako aufzuhalten. Macrons Vorgänger François Hollande wurde bei einem Besuch wenige Tage nach der Intervention wie ein Messias gefeiert.

Doch nach dem Putsch gegen den Frankreich-treuen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta 2020 wendete sich die Stimmung gegen die einstige Kolonialmacht. Die Putschisten setzten im Kampf gegen islamistische Terroristen statt auf französische Soldaten auf die paramilitärische russische Wagner-Truppe, die an der Seite offizieller russischer Einheiten auch in der Ukraine im Einsatz ist. Wie stark die Nähe der neuen malischen Machthaber zu Russland ist, zeigte die jüngste Ukraine-Abstimmung im UN-Sicherheitsrat, bei der Mali ins russlandtreue Lager wechselte.

Lossagen von Rolle des Übervaters

Trotz des Rückzugs verteidigte Macron den französischen Militäreinsatz in Mali, bei dem 58 Soldatinnen und Soldaten ums Leben gekommen waren. „Frankreich allein konnte nicht gegen den Terrorismus auf dem afrikanischen Kontinent kämpfen“, sagte er. Die afrikanischen Länder müssten ihren Teil der Aufgabe übernehmen, forderte er.

Damit sagt sich Frankreich offiziell von seiner Rolle als afrikanischer Übervater los, die es in seinen ehemaligen Kolonien jahrzehntelang eingenommen hatte. „Die Zeit der Françafrique ist vorbei“, versicherte Macron gleich am ersten Tag seiner Reise mit Blick auf jenen ungesunden Einfluss, den die ehemalige Kolonialmacht jahrzehntelang auf die Politik ihres afrikanischen „Hinterhofs“ ausgeübt hatte. „Frankreich ist ein neutraler Gesprächspartner, der mit allen redet“, versprach der Präsident, der mit Angola und der Demokratischen Republik Kongo bewusst auch Länder besuchte, die keine ehemaligen Kolonien sind. Er sieht Afrika als Kontinent des wirtschaftlichen Wettbewerbs, auf dem Frankreich seine wirtschaftlichen Interessen gegen die Konkurrenz aus China und Russland verteidigen muss.

Macrons Ansatz ist nicht neu: Schon seine Vorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande hatten „la Françafrique“ für beendet erklärt, ohne dass den Worten wirklich Taten folgten. Wie schwer es Macron selbst fällt, sein neues Konzept umzusetzen, zeigte sich zum Abschluss seiner Reise. Bei einer Pressekonferenz in Kinshasa analysierte er oberlehrerhaft alle Fehler der Demokratischen Republik Kongo der vergangenen Jahrzehnte und riet: „Stellt eine solide Armee auf, sorgt für Sicherheit im Staat, installiert eine Übergangsjustiz.“ Nach Partnerschaft hörte sich das nicht an.

