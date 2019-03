Frankreichs ehemaliger Regierungssprecher Benjamin Griveaux will Bürgermeister von Paris werden.

Frankreichs Ex-Regierungssprecher will Pariser Rathaus erobern

(dpa) - Frankreichs ehemaliger Regierungssprecher Benjamin Griveaux will Bürgermeister von Paris werden. „Ich bin der Kandidat für die Pariser, damit sie die Freude und den Stolz, in Paris zu leben, wiederentdecken können“, kündigte der 41-Jährige am Donnerstag in einem Café in der französischen Hauptstadt an.

Der Schritt kommt nicht überraschend: Bereits am Dienstagabend hatte der Präsidentenpalast angekündigt, dass Griveaux, Staatssekretär beim Premierminister und Regierungssprecher, das Kabinett von Premier Édouard Philippe verlässt. Er hatte zuvor keinen Hehl daraus gemacht, bei der Kommunalwahl 2020 das Rathaus der Hauptstadt erobern und damit die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo ablösen zu wollen.