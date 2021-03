Frankreichs Eliten stehen nackt da

Die Corona-Pandemie führt den Franzosen die Unfähigkeit ihrer Politikerkaste vor Augen. Auch Affären nimmt das Volk nicht mehr einfach so hin.

Von Christine Longin (Paris)

Er fühlte sich unantastbar. Jeden Sommer lud Olivier Duhamel die Pariser Prominenz in sein Feriendomizil in Sanary-sur-Mer am Mittelmeer ein. Drei Häuser und zwei Swimmingpools auf einem großen Grundstück voller Olivenbäume und Pinien. Besucher schildern eine Idylle wie in einem Reiseprospekt, doch hinter der Hochglanzfassade spielte sich ein Drama ab. Hauptdarsteller ist Duhamel selbst.

Der renommierte Verfassungsrechtler und Politologe nimmt für sich die Freiheit der Nach-68er in Anspruch ...