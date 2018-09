Die französische Regierung ist nach den beiden Rücktritten von Nicolas Hulot (Umwelt) und Laura Flessel (Sport) wieder komplett. Der Elysée-Palast gab am Dienstag die Nachfolger der beiden bekannt.

Frankreich: Zwei neue Minister ernannt

In Frankreich sind zwei neue Minister ernannt worden. Nach dem Rücktritt von Umweltminister Nicolas Hulot in der vergangenen Woche übernimmt der derzeitige Präsident der Nationalversammlung, François de Rugy, das Ressort. Als Nachfolgerin für Sportministerin Laura Flessel, die am Dienstagmorgen ihren Rückzug aus persönlichen Gründen ankündigte, ist die ehemalige Schwimmerin Roxana Maracineanu vorgesehen. Das gab der Elysée-Palast am Dienstagmittag bekannt.