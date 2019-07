Eine Mutter und drei Kinder sind bei einem schweren Verkehrsunfall an einem Bahnübergang nahe Reims ums Leben gekommen.

Frankreich: Zug kollidiert mit Auto - drei Kinder tot

Eine Mutter und drei Kinder sind bei einem schweren Verkehrsunfall an einem Bahnübergang nahe Reims ums Leben gekommen.

(dpa) - Ein Regionalzug ist an einem ostfranzösischen Bahnübergang mit einem Auto kollidiert und hat dabei eine Frau und drei Kinder in den Tod gerissen. Vier Fahrgäste des Zuges seien leicht verletzt worden, berichteten französische Medien am Montag. Die genauen Umstände des schweren Unfalls in dem kleinen Ort Avenay-Val-d'Or in der Region Champagne östlich von Paris blieben zunächst offen.

Gefahrenstelle Bahnübergang Regelmäßig kommt es zu Zwischenfällen an Bahnübergängen. Aus diesem Grund sollen sie verschwinden. Bis es soweit ist, klärt die CFL über die Gefahren auf.

Die verunglückte Frau sei in einem Kindergarten beschäftigt gewesen. Ob die Opfer zu einer Familie gehören, war zunächst unklar. Der Bürgermeister der Gemeinde, Philippe Maussire, sagte laut Nachrichtenagentur AFP, dass die Schranke des Übergangs wohl geschlossen war, als der Zug vorbeifuhr. Die Staatsanwaltschaft im rund 30 Kilometer entfernten Reims ermittelt.

In Frankreich kommt es immer wieder zu schweren Unglücken an Bahnübergängen. 2017 waren in der südfranzösischen Gemeinde Millas sechs Schüler ums Leben gekommen.