Die Regierung will mit der Neuregelung dazu beitragen, dass Jugendliche mobiler sind.

Verkehrswesen

Frankreich will unbegleitetes Autofahren ab 17 Jahren erlauben

(dpa) - Frankreich will jungen Menschen ermöglichen, schon früher alleine Auto zu fahren. „Ich bestätige Ihnen, dass man ab Januar 2024 den Führerschein ab 17 Jahren machen kann und ab 17 Jahren fahren kann“, sagte Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne dem Online-Magazin „Brut“ am Dienstag. Ihr Presseteam bestätigte auf Nachfrage, dass junge Menschen dann ohne Begleitung werden fahren können.

Begleitetes Fahren ist in Frankreich auch jetzt schon vor der Volljährigkeit möglich. Frankreich will mit der Neuregelung dazu beitragen, dass Jugendliche mobiler sind und so mehr junge Menschen in Ausbildungen und Jobs kommen.



