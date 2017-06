Von Christine Longin







Gut einen Monat nach den Präsidentschaftswahlen wird in Frankreich ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmung, die über die neue Nationalversammlung entscheidet, findet in zwei Runden am morgigen Sonntag und am 18. Juni statt. Umfragen sagen Präsident Emmanuel Macron eine absolute Mehrheit voraus, mit der er dann seine Reformen umsetzen könnte.





Wer wird gewählt?

Alle 577 Abgeordneten der Nationalversammlung werden neu gewählt ...