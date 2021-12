Ungeimpfte EU-Bürger müssen künftig einen negativen PCR-Test vorweisen.

40 Prozent mehr Patienten

Frankreich verschärft Einreiseregeln für Ungeimpfte

Teddy JAANS Ungeimpfte EU-Bürger müssen künftig einen negativen PCR-Test vorweisen.

(dpa) - Frankreich verlangt bei der Einreise von Ungeimpften künftig einen PCR-Test, der höchstens 24 Stunden alt ist. Dies teilte Regierungssprecher Gabriel Attal am Mittwoch in Paris mit. Bislang betrug die Frist 48 Stunden. Die Regelung gilt auch für Einreisen aus allen anderen EU-Ländern. Wer geimpft oder genesen ist, braucht den Test nicht.

Für Menschen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union gilt künftig grundsätzlich, dass sie bei der Ankunft in Frankreich einen PCR-Test vorweisen müssen – unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Der Test darf dann höchstens 48 Stunden alt sein.

Olaf Scholz für Impfpflicht in Deutschland Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz fordert eine Impfpflicht in Deutschland. Er sei für eine Bundestagsabstimmung. Mehr im Ticker.

Die Corona-Lage in Frankreich verschlechtere sich zusehends, sagte Attal. Erstmals seit April liege die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 300. Dieser Wert gibt die Zahl der registrierten Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten sei innerhalb einer Woche um 40 Prozent gestiegen, was zu einer wachsenden Belastung für die Kliniken werde.

Impfgegner tauchen bei Bettel vor der Haustür auf Eine kleine Gruppe von Impfgegnern versammelten sich mit Lautsprecher vor dem Haus des Premierministers, mit stumpfsinnigen Parolen im Gepäck.

Neben der mit rund 76 Prozent relativ hohen Impfquote baut Frankreich vor allem auf eine schnelle Auffrischimpfung für alle Menschen ab 18 Jahren. Acht Millionen Menschen hätten diese Boosterimpfung inzwischen erhalten, sagte Attal.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.