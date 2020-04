Die Ausgangssperren in Frankreich werden über den 15. April hinaus verlängert.

Frankreich verlängert Ausgangssperre

Die Ausgangssperren in Frankreich werden über den 15. April hinaus verlängert, so der Elysée-Palast am Mittwochabend. Kommenden Montag will Präsident Emmanuel Macron sich iper Ansprache an das Volk wenden, um weitere Maßnahmen mitzuteilen. Wie lange die Ausgangssperre verlängert wird, ist nicht bekannt.

Frankreich wurde durch das Virus in eine historische Rezession katapultiert. Die Menschen sind angehalten, nur mit triftigen Gründen vor die Haustüre zu gehen. Dafür müssen sie einen Passierschein bei sich tragen. Die Polizei kontrolliert die Umsetzung der Maßnahmen streng. Das Land zählt bislang 11.000 Tote.

