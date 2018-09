Nach Umweltminister Nicolas Hulot verlässt jetzt auch Sportministerin Laura Flessel die Regierung von Édouard Philippe. Ihre Gründe seien persönlicher Natur, so die Fecht-Olympiasiegerin von 1996.

Frankreich: Sportministerin Flessel verlässt Regierung

(dpa) - Die beliebte französische Sportministerin Laura Flessel (46) hat angekündigt, die Mitte-Regierung von Édouard Philippe zu verlassen. Das teilte Flessel am Dienstag in Paris mit. Sie führte persönliche Gründe an.

Nicolas Hulot tritt zurück Der französische Minister für den ökologischen Wandel hat beschlossen, die Regierung zu verlassen. Dies gab Nicolas Hulot am Dienstag gegenüber France Inter bekannt.

Damit steigt der Druck auf Staatschef Emmanuel Macron (40) zu einer größeren Regierungsumbildung. Erst vor einer Woche war Umweltminister Nicolas Hulot (63) überraschend zurückgetreten. Er wurde bisher nicht ersetzt.