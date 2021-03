In Frankreich spitzt sich die Corona-Lage immer weiter zu. Präsident Macron hat in einer Fernsehansprache neue Einschränkungen verkündet.

International 1

Frankreich schließt seine Schulen

In Frankreich spitzt sich die Corona-Lage immer weiter zu. Präsident Macron hat in einer Fernsehansprache neue Einschränkungen verkündet.

(SC) - Am Mittwochabend wendet sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron um 20 Uhr wegen steigender Infektionszahlen in einer Fernsehansprache an die Nation. Er verkündete dabei strengere Corona-Maßnahmen, die ab Samstag zunächst für vier Wochen in ganz Kontinentalfrankreich gelten sollen.

Geschäfte schließen wieder, interregionale Reisen werden ab dem 5. April nicht mehr ohne triftigen Grund möglich sein. Einwohner sollen sich nicht weiter als 10 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Während drei Wochen werden Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen bleiben. Auf eine Woche Distanzunterricht folgen zwei Wochen Frühlingsferien. Erst am 26. April sollen Bildungsstätten wieder öffnen. Angestellte sollen - sofern möglich - ins Home Office wechseln. Die Ausgangssperre ab 19 Uhr wird beibehalten, erklärte Macron.

Präsident Macron machte in seiner Ansprache aber auch Hoffnung: Bis Ende des Sommers solle jeder erwachsene Einwohner des Landes ein Impfangebot erhalten haben. „Impfungen sind der Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie“, so Macron.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei rund 370 pro 100.000 Einwohner und auch die Krankenhäuser verspüren den Druck der Pandemie: Rund 5.000 Corona-Patienten liegen derzeit in Frankreichs Intensivstationen.

Deutschland stufte Frankreich vergangenen Freitag als Hochinzidenzgebiet ein. Damit traten auch strengere Restriktionen für Grenzgänger in Kraft.



Emmanuel Macrons tödlicher Sonderweg Mit einer Inzidenz von 371 trifft die dritte Corona-Welle Frankreich mit voller Wucht. Trotzdem zögert der Präsident strengere Maßnahmen hinaus.

Aktuell gelten in Luxemburgs Nachbarland bereits strenge Ausgangssperren. Den Großraum Paris darf man derzeit nicht ohne triftigen Grund verlassen, Anwohner dürfen sich nicht weiter als 10 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat in Anbetracht der steigenden Zahlen die Schließung der Schulen gefordert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.