Ein 70-jähriger Spaziergänger wurde bei einer Attacke durch Bienen in der französischen Auvergne lebensgefährlich verletzt.

Frankreich: Mann von tausenden Bienen attackiert

(AFP/jt) - Ein Spaziergänger schwebt nach einer Attacke durch Bienen in Brignon im französischen Département Haute-Loire in Lebensgefahr. Der 70-Jährige wurde während seines Spaziergangs hunderte Male am ganzen Körper und am Mund gestochen und musste ins Krankenhaus in Puy-en-Velay gebracht werden.

Der Mann und eine 52-jährige Begleiterin wurden von dem aggressiven Bienenvolk regelrecht belagert. Die Feuerwehr hatte große Mühe, sich überhaupt den beiden in Not geratenen Spaziergängern anzunähern. Der Körper des Mannes war vollständig von den Insekten bedeckt, auch die Frau wurde zigfach gestochen. Erst ein in der Nähe arbeitender Imker ermöglichte es den Helfern, die beiden Personen in den Rettungswagen zu bringen, in dem er die Bienen einräucherte. Auch im Inneren des Einsatzfahrzeugs musste zuerst mit Rauch gearbeitet werden, bevor eine Notbehandlung durchgeführt werden konnte. Die beiden Opfer hatten noch zahlreiche Insekten am Körper.

"So etwas haben wir noch nie gesehen", sagte ein Feuerwehrmann zur Nachrichtenagentur AFP. Die beiden Spaziergänger seien "zur falschen Zeit am falschen Ort" gewesen. Auch mehrere seiner Kollegen wurden von den Bienen Dutzende Male gestochen. Der "Massenangriff" der Bienen hatte womöglich mit der Honigernte des Imkers und dem schwül-stürmischen Wetter in der Region zu tun.