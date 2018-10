Der französische Präsident hat den Kampf um seinen Innenminister verloren. Nach anfänglichem Widerstand akzeptiert er nun doch das Rücktrittsgesuch von Collomb - ein schwerer Schlag.

Frankreich: Innenminister Collomb nun doch zurückgetreten

(dpa) - Nach dem Rücktritt des französischen Innenministers Gérard Collomb hat Premierminister Édouard Philippe vorübergehend die Führung des wichtigen Ressorts übernommen. Der Regierungschef dankte Collomb bei der kurzfristig angesetzten Amtsübergabe am Mittwoch für seine Arbeit und betonte die Entschlossenheit der Regierung, „den Franzosen das höchste Niveau an Sicherheit zu gewährleisten“. Kurz darauf war die wöchentliche Kabinettssitzung im Élyséepalast angesetzt.



Der 71-Jährige Collomb will 2020 bei der Kommunalwahl in Lyon antreten, wo er lange Bürgermeister war. Oppositionspolitiker sahen es als problematisch an, dass der Chef des wichtigen Innenministeriums gewissermaßen auf dem Absprung war. Collomb hatte Mitte September angekündigt, im kommenden Jahr aus der Regierung ausscheiden zu wollen. Seitdem stand er in der Kritik.

Die Entscheidung der Nummer zwei der Regierung ist ein weiterer Schlag für Macron, nachdem erst vor rund einem Monat Umweltminister Nicolas Hulot überraschend zurückgetreten war. Der Innenminister galt lange als Schwergewicht der Regierung; er war auch sehr früh ein Unterstützer Macrons gewesen.

Derweil sagte Philippe seine für Donnerstag und Freitag geplante Reise nach Südafrika ab. Die politische Krise fällt in eine schwierige Zeit für Macron: Er ist in den Umfragen abgerutscht. Im Sommer hatte die Affäre um seinen früheren Sicherheitsmitarbeiter Alexandre Benalla für Negativ-Schlagzeilen gesorgt und nach dem Eindruck politischer Beobachter auch Collomb geschwächt. Benalla war offiziell als Beobachter eines Polizeieinsatzes bei einer Demonstration, dort aber gegen junge Menschen vorgegangen. Nach Medienenthüllungen musste er den Élyséepalast verlassen.