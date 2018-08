Frankreich: Getötete waren mit Angreifer verwandt

Ein Angreifer greift in Trappes bei Paris mehrere Menschen auf der Straße mit einem Messer an. Zwei Opfer sterben, eine weitere Person erleidet schwere Verletzungen. Der Täter wurde von der Polizei getötet.

Ein Angreifer greift in Trappes bei Paris mehrere Menschen auf der Straße mit einem Messer an. Zwei Opfer sterben, eine weitere Person erleidet schwere Verletzungen. Der Täter wurde von der Polizei getötet.

(dpa) - Ein Angreifer hat in Frankreich mit einem Messer zwei Menschen getötet und einen weiteren schwer verletzt. Er wurde von der Polizei getötet, als er ein Haus verließ, in dem er sich verschanzt hatte. Nach Angaben der zuständigen Präfektur starb der Täter. Zum Profil des Mannes und dem Motiv der Tat in der Stadt Trappes im westlichen Umland von Paris konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.



Bei den beiden Todesopfern einer Messerattacke in Frankreich handelt es sich um Angehörige des Angreifers ...