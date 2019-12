Am dritten Demonstrationstag in Folge versammelten sich erneut Hunderttausende gegen die Rentenreform. Die Kritik an Präsident Macron wächst.

Frankreich: Die Protestfront wird breiter

Christine LONGIN Am dritten Demonstrationstag in Folge versammelten sich erneut Hunderttausende gegen die Rentenreform. Die Kritik an Präsident Macron wächst.

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris) Falls Emmanuel Macron gehofft hatte, dass der Protest gegen die Rentenreform nach der Vorstellung seiner Pläne nachlässt, wurde er am Dienstag enttäuscht. Erneut gingen Hunderttausende im ganzen Land gegen sein Prestigeprojekt auf die Straße. Die Gewerkschaften demonstrierten erstmals gemeinsam gegen die Reform, die sogar von den gemäßigten Arbeitnehmervertretern abgelehnt wird ...