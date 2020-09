Nach dem Brand im Flüchtlingslager von Moria wütet in der EU eine Debatte darüber, wie mit den Folgen umzugehen ist. Währen unter anderem Luxemburg Flüchtlinge Aufnehmen will, plädieren andere Länder für Hilfe vor Ort. Was denken Sie?

Frage des Wochenendes

Nach dem Brand im Flüchtlingslager von Moria wütet in der EU eine Debatte darüber, wie mit den Folgen umzugehen ist. Währen unter anderem Luxemburg Flüchtlinge Aufnehmen will, plädieren andere Länder für Hilfe vor Ort. Was denken Sie?





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.