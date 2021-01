Am Montag beantragten mehrere Abgeordnete in den USA das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Am 20. Januar gibt er das Amt an seinen Nachfolger Joe Biden ab. Ist das Verfahren noch sinnvoll?

Frage des Tages

