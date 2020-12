Am Sonntag wurde in Deutschland ein harter Lockdown vom 16. Dezember an angekündigt. Sollte Luxemburg dem Vorbild seines Nachbarlandes folgen?

Frage des Tages

Am Sonntag wurde in Deutschland ein harter Lockdown vom 16. Dezember an angekündigt. Sollte Luxemburg dem Vorbild seines Nachbarlandes folgen?





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.