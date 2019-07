In Deutschland sollen Kinder nur noch in die Kita oder auch in die Schule dürfen, wenn sie gegen Masern geimpft sind. Was halten Sie von der Idee?

Frage des Tages

In Deutschland sollen Kinder nur noch in die Kita oder auch in die Schule dürfen, wenn sie gegen Masern geimpft sind. Was halten Sie von der Idee?