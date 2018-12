In Berlin tagt ab Freitag die CDU auf ihrem Parteitag. Angela Merkel kandidiert nicht mehr als Vorsitzende. An ihrer Stelle bewerben sich Jens Spahn, Friedrich Merz und die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Was denken Sie darüber?

Frage des Tages

