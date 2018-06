Am Donnerstag soll das Menschenrechtsgericht in Straßburg über eine Klage des Massenmörders Anders Behring Breivik befinden, der in Oslo und auf der Insel Utøya 2011 insgesamt 77 Menschen getötet hatte. Breivik findet, dass seine Haftbedingungen gegen seine Menschenrechte verstoßen.

Frage des Tages

Am Donnerstag soll das Menschenrechtsgericht in Straßburg über eine Klage des Massenmörders Anders Behring Breivik befinden, der in Oslo und auf der Insel Utøya 2011 insgesamt 77 Menschen getötet hatte. Breivik findet, dass seine Haftbedingungen gegen seine Menschenrechte verstoßen.