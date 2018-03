Fortschritt gibt es nur langsam

Indien ist kein freundliches Land für Frauen.

Von Agnes Tandler (Dubai/New Delhi)



Um die 30 Prozent aller Frauen wurden schon als Kinder verheiratet und die Geburt eines Mädchens ist vielfach kein Anlass zur Freude. Geschlechterselektion bleibt weit verbreitet. Nur 35 Prozent aller Frauen habe eine weiterführende Ausbildung. Zudem gehört Indien zu den gefährlichsten Ländern der Welt für Frauen. Doch es gibt kleine Fortschritte.

In Dezember 2011 schockierte die bestialische Massenvergewaltigung und der Mord an der Studentin Jyoti Singh in einem Bus in der Hauptstadt Neu-Delhi ganz Indien ...