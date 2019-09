Die Feuer in den Wäldern Sibiriens sind nach Angaben der Behörden allesamt gelöscht.

Forstverwaltung: Waldbrände in Sibirien sind gelöscht

Die Feuer in den Wäldern Sibiriens sind nach Angaben der Behörden allesamt gelöscht.

(dpa/SC) - Die russische Forstverwaltung meldete am Montag, es gebe landesweit keine Waldbrände mehr. Noch am Sonntag wurden demnach sieben Brandherde auf einer Fläche von 94 Hektar bekämpft. 100 Einsatzkräfte seien beteiligt gewesen. Zwei Löschflugzeuge unterstützten dabei aus der Luft.

Im Sommer hatte es über mehrere Monate in den Wäldern Sibiriens gebrannt. Betroffen war auch die für das Weltklima wichtige Taiga. Neben den Löscharbeiten half vor allem der Regen dabei, dass die Brände zuletzt deutlich zurückgedrängt werden konnten. Auch das russische Militär setzte Löschflugzeuge ein.

Das Standbild eines Videos zeigt den dramatischen Wald- und Flächenbrand in der Region Krasnojarsk. Foto: dpa Das russische Militär setzte Löschflugzeuge ein. Foto: HO / press-service of Russia's Krasnoyarsk Krai's forestry ministry / AFP Das Videostandbild zeigt ein Mitarbeiter des russischen Luftwaldschutzes während der Bekämpfung eines Waldbrandes. Foto: dpa

Die Behörden schätzten, dass mehr neun Millionen Hektar Wald abgebrannt sind - die Fläche ist mehr als doppelt so groß wie Nordrhein-Westfalen. Abschließende Zahlen lagen zunächst nicht vor. Die Umweltschützer von Greenpeace gehen aber von einem weitaus größeren Ausmaß aus. Den Menschen in den betroffenen Regionen hatte vor allem giftiger Qualm zu schaffen gemacht. In Sibirien kommt es im Sommer immer wieder zu Bränden. Sie fielen diesmal aber heftiger aus als sonst. Die Behörden verwiesen unter anderem auf Trockenheit und Hitze.

In Brasilien brennt der Regenwald derweil immer noch. Nach Angaben der Behörden wurden in den ersten acht Monaten des Jahres bereits 6404 Quadratkilometer Regenwald durch Waldbrände und Abholzung zerstört.

Verbranntes Amazonasgebiet in der Nähe von Boca do Acre in Brasilien. Foto: AFP

In Indonesien wüten auf den Inseln Sumatra und Borneo momentan mehr als 3,600 Feuer, wie indonesische Behörde für Krisenschutz mitteilte. Die Behörde beobachtet den Verlauf der Brände unter anderem per Satellit.

Feuerkontinent Afrika Amazonien, die Lunge der Welt, brennt. Doch wer in diesen Tagen einen Blick auf Satellitenbilder wirft, stellt oft staunend fest: viel mehr Brände lodern derzeit in Afrika.

Durch die Feuer hat sich die Luftqualität in der Region derart verschlechtert, dass sich mittlerweile sogar das benachbarte Malaysia diplomatisch eingeschaltet hat. Das Land sah sich durch die riesigen Rauchschwaden, die aus Indonesien über das Meer nach Malaysia ziehen, gezwungen, rund 400 Schulen zu schließen und eine halbe Million Atemschutzgeräte zu verteilen. In Indonesien selbst sind sechs Provinzen, in denen insgesamt rund 23 Millionen Menschen leben, von der schlechten Luftqualität betroffen.