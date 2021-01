Mitten in Paris wird ein 15-jähriger Schüler von einer Gruppe Jugendlicher zusammengeschlagen und schwer verletzt. Nach dem schrecklichen Vorfall steht Frankreich erneut unter Schock.

"Force à toi, Yuriy": Solidarität nach brutalem Gewaltvorfall

(AFP/jt) - Nach der brutalen Attacke auf einen Jugendlichen in Paris haben zahlreiche Franzosen ihr Mitgefühl mit dem schwer verletzten 15-Jährigen ausgedrückt. Der Teenager war am 15. Januar im Quartier de Beaugrenelle brutal zusammengeschlagen worden und befindet sich seitdem in ernstem Zustand. Mittlerweile ist er aus dem Koma erwacht, wie französische Medien am Wochenende berichteten.

„Unerträgliche Bilder. Viel Kraft für dich, Yuriy, und gute Besserung“, twitterte Fußballprofi Antoine Griezmann am Samstag. „So gewalttätige wie unerträgliche Bilder. Von einem Haufen verdammter Feiglinge! Meine volle Unterstützung für Yuriy und seine Familie“, twitterte der Schwimmer Amaury Leveaux. Der Schauspieler Omar Sy schrieb: „Gute Besserung, Yuriy, ich denke an dich und deine Familie.“

Yuriy war laut Angaben seiner Mutter am 15. Januar nach der Schule mit einer Gruppe von Freunden in der Nähe des Einkaufszentrums von Beaugrenelle unterwegs. Die fünf Jungs spielten Fußball, als plötzlich eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen über sie herfiel und sie unter anderem mit Baseballschlägern attackierte.

„Er war in einem furchtbaren Zustand“

Die Opfer versuchten zu flüchten, doch Yuriy fiel zu Boden und war den Angreifern hilflos ausgeliefert, wie auf einem Video zu sehen ist, das auf den sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Der Teenager musste unzählige Tritte gegen den Kopf und den Unterleib einstecken.

Laut Angaben seiner Mutter zeigt Yuriy, der im Krankenhaus Necker behandelt wird, mittlerweile erste Anzeichen von Besserung. „Er war in einem furchtbaren Zustand“, sagte seine Nataliya Kruchenyk dem Sender BFMTV über den Augenblick, als sie ihren Sohn in einem Rettungswagen sah. „Yuriys Nase, Arm, Schultern, Rippen und Finger waren gebrochen. Auch sein Schädel war an mehreren Stellen gebrochen. Er musste mehr als sechs Stunden lang operiert werden und lag mehr als eine Woche lang im Koma.“

Die Hintergründe der Attacke auf den 15-jährigen Yuriy, der als guter und wohlerzogener Schüler gilt, sind noch unklar. Möglicherweise war der Schüler ungewollt in eine Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Jugendgangs geraten. Innenminister Gérald Darmanin sprach von einer Attacke „von unerhörter Grausamkeit“. Gegen die bislang unbekannten Täter wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Polizei habe die Patrouillen verstärkt und suche die Verantwortlichen für die Attacke, kündigte der Bürgermeister des 15. Arrondissement, Philippe Goujon, an.