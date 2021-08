Seit Monaten leidet Libanon unter der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Nun könnte das Wasser knapp werden.

Folge der Wirtschaftskrise

Millionen Libanesen droht schon bald Wassermangel

Seit Monaten leidet Libanon unter der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Nun könnte das Wasser knapp werden.

(dpa) - Dem krisengeplagten Libanon drohen nun auch akute Engpässe bei der Wasserversorgung. Mehr als vier Millionen Menschen könnten in den kommenden Tagen von Wassermangel betroffen sein oder den Zugang zu sauberem Trinkwasser gänzlich verlieren, warnte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Samstag.



Das Land müsse umgehend Maßnahmen treffen, forderte Unicef-Direktorin Henrietta Fore laut einer Mitteilung. „Die eilige Bildung einer neuen Regierung mit klaren Reformzusagen ist von entscheidender Bedeutung.“ Die Organisation befürchtet auch eine Zunahme von Krankheiten infolge von mangelnder Hygiene durch Wasserknappheit.

Requiem für den Libanon Für immer mehr Menschen geht es nach der Explosion von Beirut in einem zerfallenden Land nur noch ums Überleben.

Bereits vor einem Monat hatte das UN-Kinderhilfswerk Wasserknappheit für einen Großteil der rund sechs Millionen Einwohner des Libanon im Sommer prognostiziert. Seitdem habe sich die Situation nicht verbessert. Regelmäßige Stromausfälle und steigende Kosten für Treibstoffe beeinträchtigen die Wasserförderung im Land erheblich.

Schwere Wirtschaftskrise

Der Libanon leidet seit Monaten unter der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte, die zu einem dramatischen Versorgungsmangel geführt hat. Seit Tagen sind überall im Land die Tankstellen geschlossen, weil es an Treibstoff fehlt. Die meisten Libanesen müssen täglich stundenlang ohne Strom auskommen. Auch Kliniken sind von dem Mangel betroffen. In Apotheken fehlt es an Medikamenten.

Lieber sterben als zurück nach Syrien Die mehr als eine Million syrischen Flüchtlinge im Libanon möchten „in Würde überleben“ – was immer schwieriger wird.

Auch politisch ist das Land gelähmt. Die Regierung trat nach der tödlichen Explosion im Hafen von Beirut vor einem Jahr zurück und ist seitdem nur noch geschäftsführend im Amt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.