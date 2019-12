Der FNCTTFEL, auch noch als Landesverband kekannt, gibt seine Unabhängigkeit auf und verbündet sich mit dem OGBL.

FNCTTFEL verbündet sich mit dem OGBL

Teddy JAANS Der FNCTTFEL, auch noch als Landesverband kekannt, gibt seine Unabhängigkeit auf und verbündet sich mit dem OGBL.

Dies hat ein außerordentlicher Kongress der Eisenbahnergewerkschaft am Montagabend mit über drei Viertel der Stimmen beschlossen.

Grund war unter anderem wohl die Tatsache, dass Präsident Georges Merenz und weitere Spitzenleute in naher Zukunft in Ruhestand treten und ihre Nachfolge nur schwer zu sichern war. Von der Zusammenarbeit - der FNCTTFEL wird seinen Namen behalten - verspricht man sich eine bessere Arbeit im Sinn der Mitglieder, da man in der Praxis auf die Struktruren der "Muttergewerkschaft" zurückgreifen kann. In letzter Instanz geht es also auch darum, die Kosten im Zaum zu halten. Die Eigenständigkeit des Landesverband soll gewahrt werden und der Name bestehen bleiben; in Kürze soll ein neues Logo vorgestellt werden.

Für Diskussionen und Bedenken sorgte bei den Anwesenden die Tatsache, dass der Landesveerband mit dem Beschluss seine Unabhängigkeit aufgibt, auf die der FNCTTFEL seit seiner Gründung im Jahr 1909 stets verwiesen hatte, selbst wenn man dem OGBL ideologisch nahe stand.